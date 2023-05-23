Очікується, що поставки VR/AR впадуть до 7,45 мільйона у 2023 році

23 мая 2023 г., 11:35

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TrendForce прогнозує глобальний спад поставок пристроїв доповненої і віртуальної реальності у 2023 році, передбачаючи, що загальний обсяг поставок складе приблизно 7,45 мільйона одиниць, що на 18,2% менше, ніж у попередньому році.



Очікується, що VR-пристрої візьмуть на себе більшу частину цього спаду, а їхні поставки коливатимуться на рівні 6,67 мільйона одиниць. Таке падіння в першу чергу пов'язане зі слабшими, ніж очікувалося, продажами нещодавно випущених пристроїв високого класу. Як наслідок, виробники, ймовірно, змінять свої стратегії продажів, переорієнтувавшись на більш рентабельні пропозиції. І навпаки, очікується, що поставки AR-пристроїв залишатимуться стабільними, а прогнозований обсяг поставок перевищить 780 000 одиниць. Хоча останні пропозиції Apple можуть стимулювати певний попит, високі ціни на ці пристрої продовжують створювати значний бар'єр для зростання ринку.



Два ключові фактори випливають з аналізу майбутнього скорочення поставок у секторі VR. По-перше, бренди, можливо, були надто оптимістичними щодо продажів своїх топових продуктів. Попри те, що ці пристрої преміум-класу пропонують розширені можливості завдяки сучасному апаратному та програмному забезпеченню, споживачі демонструють небажання нести пов'язані з ними вищі витрати. Натомість цього року вони, схоже, тяжіють до більш бюджетних моделей. По-друге, дефіцит привабливих, нових, економічно ефективних моделей на ринку посилює спад. Meta Quest 2 продовжує зберігати свій статус лідера ринку VR цього року, оскільки випуск Meta Quest 3 було перенесено на 2024 рік.



На противагу цьому, AR-пристрої пережили значний сплеск поставок у 2020 та 2021 роках, що було зумовлено попитом на рішення для віддаленої комунікації, спричиненим пандемією. Однак, оскільки наслідки пандемії починають зменшуватися, ця траєкторія зростання демонструє ознаки уповільнення. Хоча, за прогнозами, Apple випустить новий продукт у 2023 році, цей реліз в першу чергу орієнтований на розробників, що означає супутню ескалацію специфікацій, функцій і, що найголовніше, вартості. Цей фактор у поєднанні з очікуваними виробничими труднощами, ймовірно, обмежить продажі переважно попередніми замовленнями на цей рік. Прогнозується, що обсяг поставок не перевищить 100 000 одиниць, а загальний обсяг виробництва потенційно може бути обмежений 300 000 одиниць.



TrendForce вважає, що траєкторія розвитку ринку пристроїв віртуальної і доповненої реальності може зіткнутися з певними обмеженнями в період між 2023 і 2025 роками. Хоча доступні за ціною VR-пристрої можуть зацікавити масового споживача, перспектива мінімальної прибутковості може утримати виробників від значних інвестицій у ринок VR у найближчому майбутньому. Переорієнтація на пристрої доповненої реальності та відповідні додатки видається більш вірогідною. Однак, розширення ринку AR-пристроїв залежить від ширшого прийняття споживчих додатків. Тому TrendForce прогнозує, що значне зростання ринку VR і AR, що потенційно може наблизитися до 40% річного приросту поставок, може відбутися не раніше 2025 року.

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