Обжигающий ветер

18 декабря 2020 г., 17:35

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Западные специалисты по безопасности и правительства продолжают разбираться в последствиях и масштабах взлома SolarWinds, в результате которого зараженными апдейтами сетевого софта оказались скомпрометированы практически все клиенты компании. Это примерно 18 тыс. предприятий и учреждений, включая практически весь состав Fortune 500 и немалое количество правительственных органов США (Госдепартамент, «Министерство национальной безопасности», «Министерство энергетики» и т.д.). Как минимум учреждения трех штатов пострадали от взлома. Пишут, что хакеры смогли также проникнуть в Microsoft. И это только часть взлома – поскольку из скачавших зараженные обновления лишь часть получила команду на активацию, как считают эксперты.

Хотя изначально в качестве авторов взлома называли подразделение ГРУ под названием Cozy Bear, сейчас специалисты склоняются к мнению, что атаку провела неизвестная ранее хакерская группа – ее методы и использованные технологии никогда ранее не использовались. Впрочем, все равно все сходятся на мысли, что за атакой стоят российские спецслужбы – теперь говорят о «Службе внешней разведки» (СВР).

В общем, мы еще немало услышим об этом взломе, как я подозреваю.

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