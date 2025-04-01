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Обсяг українського ІТ-експорту у лютому збільшився відносно провального січня

1 апреля 2025 г., 10:45

Експорт ІТ-послуг у лютому збільшився відносно січня та склав 535 млн дол.

У лютому 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 9,4% і становив 535 млн дол., за даними НБУ. Українській економіці це принесло на 46 млн дол. більше у порівнянні з січнем. Крім того, цей показник на 3,5% або ж 18 млн дол. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом за перші місяці 2025 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 1,02 млрд дол. Що на 0,1% менше ніж тогоріч.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у лютому склала 1,25 млрд дол., що на 3% більше порівняно з січнем. Частка комп’ютерних послуг становила 42,8%. Це на 5,8% більше ніж у лютому 2024 року та на 2,5% більше порівняно з січнем поточного року.

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