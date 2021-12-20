 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1293)

12.12 - 19.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Общая выручка ведущих fabless-компаний выросла на 45%

20 декабря 2021 г., 13:55

Общая выручка ведущих fabless-компаний выросла на 45%

По данным TrendForce, в третьей четверти 2021 г. общая выручка десяти ведущих игроков полупроводникового рынка категории «fabless» достигла 33,7 млрд долл., что говорит об улучшении результата годичной давности на 45%.

Лидером рейтинга остается Qualcomm, сумевшая нарастить выручку на 56% "YoY", до 7,7 млрд долл. Весомый вклад в общий успех сделали направления чипов для 5G-смартфонов и IoT-продуктов для потребительской  и промышленной электроники. Вторая позиция остается за Nvidia. Рост выручки двух крупнейших направлений компании – графических карт и ЦОД – достиг 53% и 48% "YoY" соответственно. При этом общая выручка компании увеличилась на 55%, до 6,6 млрд долл. Тор-3 замкнула Broadcom. Вызванный COVID-19 интерес к гибридной модели работы привел к ускорению процесса миграции корпоративного сектора в облака, что резко повысило спрос на чипы компании и привело к увеличению выручки на 17% "YoY".

Отдельно аналитики обращают внимание на сильные позиции тайванских игроков – к старожилам рейтинга MediaTek, Novatek и Realtek по итогам рассматриваемого квартала присоединилась Himax.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  