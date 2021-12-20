Общая выручка ведущих fabless-компаний выросла на 45%

20 декабря 2021 г., 13:55

По данным TrendForce, в третьей четверти 2021 г. общая выручка десяти ведущих игроков полупроводникового рынка категории «fabless» достигла 33,7 млрд долл., что говорит об улучшении результата годичной давности на 45%.



Лидером рейтинга остается Qualcomm, сумевшая нарастить выручку на 56% "YoY", до 7,7 млрд долл. Весомый вклад в общий успех сделали направления чипов для 5G-смартфонов и IoT-продуктов для потребительской и промышленной электроники. Вторая позиция остается за Nvidia. Рост выручки двух крупнейших направлений компании – графических карт и ЦОД – достиг 53% и 48% "YoY" соответственно. При этом общая выручка компании увеличилась на 55%, до 6,6 млрд долл. Тор-3 замкнула Broadcom. Вызванный COVID-19 интерес к гибридной модели работы привел к ускорению процесса миграции корпоративного сектора в облака, что резко повысило спрос на чипы компании и привело к увеличению выручки на 17% "YoY".



Отдельно аналитики обращают внимание на сильные позиции тайванских игроков – к старожилам рейтинга MediaTek, Novatek и Realtek по итогам рассматриваемого квартала присоединилась Himax.

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