Оборудование Facebook получит собственную ОС вместо Android

20 декабря 2019 г., 11:45

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Намерения Facebook уменьшить зависимость своей аппаратной продукции от платформы Android нашли подтверждение в эксклюзивной информации, которую получил по инсайдерским каналам сайт Information. «Дорожная карта», некоторые подробности которой этому медиа-ресурсу сообщили оставшиеся анонимными сотрудники Facebook, в числе прочих новых технологий включает AR-очки, процессор собственной разработки и операционную систему, способную в ближайшие годы заменить Android.

Руководить проектом по созданию новой ОС, которая подобно Android будет основана на ядре Linux, поручено Марку Луковски (Mark Lucovsky). В свою бытность инженером компании Microsoft, Луковски возглавлял разработку Windows NT.

В настоящее время линейка очков виртуальной реальности Oculus и умные дисплеи Portal работают под управлением модифицированной системы Android, что предоставляет поисковому гиганту рычаг воздействия на аппаратную политику Facebook.

«Мы действительно хотим застолбить себе место у следующего поколения, — сказал глава аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босворт (Andrew Bosworth). — Мы не думаем, что эту задачу можно доверить рынку или конкурентам. И поэтому мы сделаем это сами».

Операционная система это один из нескольких компонентов, создаваемых в недрах Facebook для будущих аппаратных продуктов. Помимо неё компания работает над чипами-ускорителями алгоритмов искусственного интеллекта и над голосовым ассистентом, наподобие Amazon Alexa.

Одними из первых эти технологии могут воплотить в себе очки дополненной реальности Orion, планируемые к выходу в 2023 году. Но ещё один упомянутый во вчерашней публикации Information продукт, появится на рынке не ранее, чем через десять лет.

Речь идёт об устройстве, которое позволило бы управлять электроникой с помощью мыслей. По словам неназванного инженера Facebook, компания уже смогла добиться впечатляющего уменьшения габаритов такого интерфейса мозг/компьютер: прежде он был размерами с бытовой холодильник, теперь же умещается в руке. Тем не менее, по-прежнему неясно займёт ли это решение место в реальных продуктовых планах Facebook или останется одним из экзотических экспериментальных проектов.

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