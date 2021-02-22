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Оборот EPAM по итогам 2020 г. достиг 2,66 млрд долл.

22 февраля 2021 г., 11:41

Оборот EPAM по итогам 2020 г. достиг 2,66 млрд долл.

 

EPAM Systems объявила результаты деятельности за 4 квартал и весь год в целом, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что компания продолжает уверенный рост, занимая лидирующую позицию на рынке, предлагая своим клиентам и партнерам из списка Global 2000 решения по цифровой трансформации бизнеса.

Выручка за квартал в годовом сравнении выросла на 14,3% до 723,5 млн долл.

Прибыль, рассчитанная в соответствие с GAAP, в IV кв. составила 112 млн долл., год назад 84,7 млн долл. или почти на треть меньше.

Оборот EPAM по итогам 2020 г. достиг 2,66 млрд долл.


По итогам всего 2020 г. продажи EPAM достигли 2,66 млрд долл., что на 15,9 % превышает показатель предыдущего года.

За год прибыль, рассчитанная в соответствие с GAAP, увеличилась на 25,3% по сравнению с 2019 г. и достигла 379,3 млн долл.

Также отмечается, что численность персонала EPAM на 31 декабря 2020 г. составила около 41 200 сотрудников, в их числе 36 700 производственных специалистов, что на 12,8 % больше в годовом сопоставлении.

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