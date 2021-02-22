Оборот EPAM по итогам 2020 г. достиг 2,66 млрд долл.

22 февраля 2021 г., 11:41

EPAM Systems объявила результаты деятельности за 4 квартал и весь год в целом, закончившийся 31 декабря 2020 года.



Отмечается, что компания продолжает уверенный рост, занимая лидирующую позицию на рынке, предлагая своим клиентам и партнерам из списка Global 2000 решения по цифровой трансформации бизнеса.



Выручка за квартал в годовом сравнении выросла на 14,3% до 723,5 млн долл.



Прибыль, рассчитанная в соответствие с GAAP, в IV кв. составила 112 млн долл., год назад 84,7 млн долл. или почти на треть меньше.



По итогам всего 2020 г. продажи EPAM достигли 2,66 млрд долл., что на 15,9 % превышает показатель предыдущего года.



За год прибыль, рассчитанная в соответствие с GAAP, увеличилась на 25,3% по сравнению с 2019 г. и достигла 379,3 млн долл.



Также отмечается, что численность персонала EPAM на 31 декабря 2020 г. составила около 41 200 сотрудников, в их числе 36 700 производственных специалистов, что на 12,8 % больше в годовом сопоставлении.

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