Оборот Cisco за прошедший квартал составил 11,96 млрд долл.

10 февраля 2021 г., 17:24

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Cisco Systems опубликовала финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.



Выручка за квартал составила 11,96 млрд долл., что немного ниже продаж в 12,01 млрд долл., которые были год назад.



«Наша команда показала высокие результаты, поскольку мы сотрудничали с клиентами в ускорении их цифровой трансформации и обеспечении безопасной удаленной работы», заявил генеральный директор Cisco Чак Роббинс.



Однако многие наблюдатели отмечают, что общая выручка Cisco снижается уже пять кварталов подряд. При этом пандемия COVID-19, заметно сказывается на продажах, поскольку клиенты все чаще переходят на использование облачных услуг вместо локальной инфраструктуры.



Основной бизнес-сегмент для Cisco - инфраструктурные платформы, который включает в себя сетевые маршрутизаторы, коммутаторы и серверы, показал оборот в размере 6,39 млрд долл., что на 3% меньше, чем год назад, но выше прогноза биржевых аналитиков в 6,23 млрд долл. Выручка от коммутаторов осталась неизменной, а продажи маршрутизаторов и серверов снизились, как следует из отчета.



Подразделение приложений Cisco, которое включает в себя и службу видеоконференцсвязи Webex, продемонстрировало доход в 1,35 млрд долл., что было на уровне прошлого года, но оказалось ниже оценок Уолл-стрит в 1,4 млрд долл. При этом Webex, как минимум, увеличила свою пользовательскую базу до 600 миллионов пользователей за квартал.



Сервисы принесли Cisco 3,39 млрд долл., что на 2% больше, чем год назад, но ниже прогнозов аналитиков в 3,41 млрд долл.



Направление Cisco Security продемонстрировало рост на 10% в годовом сравнении до 822 млн долл.

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