Обновлены периферийные решения Lenovo ThinkAgile HX

14 апреля 2021 г., 12:27

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Подразделение компании Lenovo Infrastructure Solution Group, объявило о расширении возможностей платформ для гиперконвергентной инфраструктуры и сервисов.



Как отмечается, чтобы помочь заказчикам обрабатывать данные ближе к их источнику, в периферийном решении Lenovo ThinkAgile HX существенно усилены средства обеспечения безопасности. Это должно позволить заказчикам развертывать решение в удаленных местах за пределами основного центра обработки данных разными способами — от подвешивания на стенах заводских помещений до размещения на полках в розничных магазинах и монтажа стандартного стоечного решения в удаленных офисах/филиалах. При этом данные остаются защищенными. Благодаря компактному размеру: высоте 1U, половинной ширине и небольшой глубине периферийный сервер можно установить практически где угодно. Дизайн решения открывает новые возможности для выполнения вычислений непосредственно там, где генерируются данные.



Решение предлагает более широкий спектр процессоров с различным количеством ядер (8C, 12C, 16C), поддержку графического процессора для ресурсоемких рабочих нагрузок на периферии. Надежный периферийный сервер может работать при температурах от 0 до 55 °C, а также выдерживает сильную запыленность и вибрации. Решения для обеспечения безопасности Lenovo ThinkShield также позволяют обнаруживать вторжения и защищают от несанкционированного доступа, что гарантирует физическую безопасность.



«Благодаря совместным инновациям с Nutanix клиенты могут запускать приложения и рабочие нагрузки на единой платформе с более высокой доступностью, производительностью и простотой, расширяя свою базу знаний за пределами основного центра обработки данных и внедряя периферийные вычисления», — комментирует анонс Камран Амини (Kamran Amini), вице-президент и генеральный директор направления инфраструктуры серверов, систем хранения данных и программного обеспечения, Lenovo Infrastructure Solution Group.

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