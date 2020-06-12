 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 23 (1219)

31.05 - 07.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Обновленный Finereader теперь будет называться Finereader PDF

12 июня 2020 г., 14:35
0 
 

Компания Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и электронных документов, и выпустила этот продукт под брендом Abbyy Finereader PDF.

Теперь с помощью Abbyy Finereader PDF можно не только распознавать и свободно редактировать PDF-файлы, но и работать с любыми интерактивными формами: создавать анкеты, резюме и шаблоны, добавлять раскрывающиеся списки, вопросы с выбором варианта ответов, гиперссылки и так далее. Эта функциональность может быть особенно полезной компаниям для сбора и обработки клиентских данных – например, для регистрации в банковских сервисах, оформления страховых полисов, карт лояльности, заказов и заявок на получение услуг, при проведении опросов и маркетинговых исследований и для многих других задач.

Среди новых возможностей Abbyy Finereader PDF:

  • создание интерактивных форм как в новых, так и в уже существующих PDF-документах; поддержка заполняемых текстовых полей, раскрывающихся списков, опросников с выбором нескольких ответов, кнопок, инициирующих различные действия – например, переслать документ, отправить на печать, очистить форму и т.д.;
  • редактирование интерактивных форм в PDF: добавление, копирование и удаление элементов, перемещение, изменение размера, внешнего вида и форматирования; установление свойств полей по умолчанию, что упрощает заполнение формы для пользователя; возможность создавать поля, обязательные для заполнения, и поля «только для чтения»;
  • защита интерактивных форм паролем, чтобы третьи лица не могли получить доступ к конфиденциальной информации;
  • поддержка действий: отправить на электронную почту в формате PDF, HTML, XFDF; открыть файл, открыть гиперссылку, сбросить форму, перейти на страницу, запустить JavaScript;
  • более 198 языков распознавания, включая готические шрифты: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, латышский.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  