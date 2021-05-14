Обновленные ноутбуки Acer Nitro 5 обойдутся от 32990 грн

14 мая 2021 г., 11:05

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Анонсированные Acer ноутбуки Nitro 5 оснащены новейшими процессорами Intel Core серии H 11-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX серии 3070 для ноутбуков и оперативной памятью DDR4 32 ГБ. В состав системы входит дисплей с частотой обновления 165 Гц для QHD IPS-матриц с диагональю 15,6 дюйма (AN515-57) или 17,3 дюйма (AN517-54). Для них заявлено время отклика 3 мс. Благодаря соотношению экрана к корпусу 80% рамка меньше бросается в глаза.

Nitro 5 отличается не только быстродействием, но и размером встроенного хранилища, которое включает два слота SSD M.2 PCIe / SATA, позволяя создать массив Raid 0 емкостью 1 ТБ. Их дополняет жесткий диск емкостью 2 ТБ.

Специальные технологии Acer обеспечивают максимальное охлаждение системы: Acer Coolboost, двойные вентиляторы, продуманное расположение четырех впускных и выпускных вентиляционных отверстий — все это увеличивает скорость вентиляторов на 10%, а эффективность охлаждения процессора и видеокарты — на 9% по сравнению с автоматическим режимом. В ситуациях, когда такая высокая мощность не нужна, можно нажать специальную клавишу NitroSense, что позволяет управлять производительностью системы, и выбрать предустановленные режимы охлаждения или настроить собственный. Предусмотрены также другие способы модифицировать систему, например разгон дисплея в режиме Overdrive и шесть различных режимов звука Acer TrueHarmony.

Acer Nitro 5 дополнен несколькими интересными функциями и стандартными опциями сенсорного устройства. С помощью четырехзонной RGB-подсветки пользователи могут настроить клавиатуру, где ход каждой клавиши составляет 1,6 мм, а полностью черная сенсорная панель Precision Touchpad отличается точностью. Ноутбук имеет много возможностей для подключения, в том числе порты RJ45 и HDMI 2.1, один порт USB 3.2 (2-го поколения) и два порта 1-го поколения, а также порт USB Type-C (Thunderbolt 4). Примечательно, что порт подзарядки теперь расположен сзади устройства, чтобы кабели можно было опрятно упорядочить.

15-дюймовые ноутбуки Acer Nitro 5 (AN515-57) поступят в продажу в Украине в июне с начальной ценой от 32990 грн. В свою очередь, поставки 17-дюймовых ноутбуков Acer Nitro 5 (AN517-54) также планируются в июне с начальной ценой от 45990 грн.

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