Обновленная Red Hat OpenShift расширяет поддержку аппаратных и облачных архитектур

19 ноября 2020 г., 10:55

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Повышая эффективность разработчиков за счет расширенных возможностей OpenShift Serverless и расширяя поддержку аппаратных и облачных архитектур, новая версия Red Hat OpenShift, Kubernetes-платформа корпоративного класса, помогает предприятиям ускорить инновации в гибридном облаке.

По мнению исследовательской компании Forrester, в течение следующих пяти лет облачные технологии ознаменуют новую эру распределенного корпоративного софта, который можно будет создавать и запускать везде, где есть контейнерная платформа. Это поможет крупным предприятиям успешно конкурировать с представителями цифрового поколения, поскольку одни и те же облачные технологии станут доступны и тем, и другим. Отчет Red Hat «Открытый код в корпоративном секторе, 2020» также отметил растущий запрос на гибридное облако: 63% респондентов заявили, что уже развернули у себя гибридную инфраструктуру, а более половины планируют сделать это в следующие два года.

Red Hat OpenShift Serverless 1.11 с полной поддержкой Knative позволяет контейнерным приложениям потреблять именно столько ресурсов, сколько им требуется в данный момент, устраняя проблемы как перерасхода, так и недостатка ресурсов.

Red Hat Quarkus – Kubernetes-нативный Java-стек, обеспеченный фирменной поддержкой Red Hat. Подписчики Red Hat OpenShift получают полный доступ к Quarkus для разработки критически важных Java-приложения на платформе Kubernetes, обеспеченной знаменитой поддержкой Red Hat.

Red Hat OpenShift 4.6 предлагает следующие нововведения для ускоренного реагирования на такие вызовы:

новые функций для периферийных вычислений, включая узлы remote worker nodes, обеспечивают развертывание в условиях жестких ограничений на габариты серверов и позволяют выполнять масштабирование путем размещения серверов в удаленных локациях с сохранением централизованного контроля и управления;

учет специфики работы госучреждений, включая возможность развертывания в облаках AWS GovCloud и Azure Government Cloud, поддержка OpenSCAP и др.

Новая версия Red Hat OpenShift также предлагает улучшенную версию представленной недавно технологии OpenShift Virtualization, получившую новые функции информированного и простого, в один клик, создания виртуальных машин (ВМ) на основе шаблонов, а также оптимизации производительности и масштабирования ВМ с рабочими нагрузками Microsoft Windows.

Кроме того, возможности применения OpenShift дополнительно расширяются за счет коллекций Red Hat OpenShift Ansible Content Collection, которые представляют собой сертифицированные Red Hat наборы компонентов автоматизации для Red Hat Ansible Automation Platform, предназначенные для автоматизации операционных задач и процессов управления OpenShift.

Red Hat OpenShift может работать на самом разном железе корпоративного класса, включая такие классические решения, как IBM z, IBM LinuxONE IBM Power Systems и IBM Storage. Реализуя многолетний опыт компании Red Hat в разработке решений корпоративного класса для различных вычислительных архитектур, эта поддержка новых аппаратных конфигураций дает заказчику больше выбора при поиске оптимальных комбинаций оборудования для гибридных облачных развертываний с сохранением всех преимуществ Kubernetes-платформы корпоративного уровня.

Помимо того, что Red Hat OpenShift предлагается как услуга (управляемая силами либо самого заказчика, либо сторонней организации) на всех основных общедоступных облачных платформах, включая AWS, Google Cloud, IBM Cloud и Microsoft Azure, он теперь также доступен в специализированных облаках AWS и Microsoft Azure для госучреждений, что упрощает применение Kubernetes в госсекторе. Также стоит остановиться на общедоступном облачном сервисе Azure Red Hat OpenShift, который разработан, предоставляется и поддерживается совместными усилиями Red Hat и Microsoft на платформе Microsoft Azure. Ожидается, что аналогичный совместный сервис Red Hat и Amazon будет запущен на платформе AWS.

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