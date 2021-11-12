Обнаружена уязвимость в детских смарт-часах

12 ноября 2021 г., 12:35

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Компания «Доктор Веб» проанализировала потенциальные угрозы, которые таит в себе использование детских смарт-часов и GPS-трекеров.



Собираемые в процессе работы этих устройств данные обычно передаются на серверы производителей и доступны родителям через персональные учетные записи. При этом информация, которую можно получить с помощью «умных» часов, является очень чувствительной. Если она попадет в руки злоумышленников, детям может угрожать серьезная опасность.



Чтобы понять, насколько уязвимы детские смарт-часы и каковы потенциальные риски их использования, специалисты компании «Доктор Веб» исследовали несколько популярных моделей. В частности были изучены несколько версий часов Elari Kidphone 4G, которые построены на базе различных аппаратных платформ. При этом все они работают под управлением ОС Android, и их прошивки отличаются незначительно.



При исследовании выполнялся как статический, так и динамический анализ: поиск потенциальных закладок в ПО и возможного присутствия недокументированных функций, а также проверка передаваемых в интернет данных и их защищенность.



Стоит отметить, что Elari Kidphone 4G широко представлены в украинской рознице.



Анализ показал, что в прошивку этих часов встроено приложение для автоматического обновления «по воздуху» - и оно содержит троянские функции.



Во-первых, оно передает данные о местоположении ребенка на собственный сервер. Во-вторых, внутри него скрыт вредоносный код, детектируемый Dr.Web как Android.DownLoader.3894. При каждом включении часов или изменении сетевого подключения этот код запускает два вредоносных модуля — Android.DownLoader.812.origin и Android.DownLoader.1049.origin. Они связываются с управляющим сервером для передачи на него различной информации, а также получения команд. По умолчанию эти модули подключаются к серверу каждые 8 часов. Таким образом, первое соединение они устанавливают с большой временной задержкой с момента первого включения устройства.



Модуль Android.DownLoader.812.origin отправляет на сервер информацию о номере телефона пользователя, данные геолокации, а также сведения о SIM-карте и самом устройстве. В ответ он может получить команды на изменение частоты запросов на соединение с сервером, обновление самого модуля, загрузку, установку, запуск и удаление приложений, а также загрузку заданных веб-страниц.



Модуль Android.DownLoader.1049.origin передает на другой сервер информацию о SIM-карте и номере телефона, данные о местоположении, большой объем информации об устройстве и установленных на нем приложениях, а также о количестве СМС, телефонных звонков и контактов в адресной книге.



Таким образом, скрытый в этих часах троян Android.DownLoader.3894 может использоваться для кибершпионажа, показа рекламы и установки ненужных и даже опасных программ.

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