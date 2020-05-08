Облака, «железо», нефть и green energy

8 мая 2020 г., 14:18

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Если задать вопрос — что общего у облачных технологий и «зеленой» энергетики, вы, наверняка, сходу ответите. И там и там схожая проблема — есть противник-тяжеловес. Нефть для мировой экономики, как и «железо» для ИТ-индустрии, чего греха таить — источник коррупции, лобби и доходов, питающих 80% рынка. Это сейчас альтернативная энергетика, по крайней мере декларативно, стала приоритетом развития для многих государств. Но потребовались десятилетия, чтобы сформировался общественный запрос, за ним пришли государственные преференции для игроков, а следом инвестиции.

В отрасли информационных технологий рыночный запрос только формируется. В Украине так точно. Раздутая физическая ИТ-инфраструктура, обслуживающая растущие потребности крупного бизнеса, со скрипом мигрирует в «облака». Пристойных доводов для сопротивления находится масса. Например, пресловутая безопасность данных. Истинные же источники проблем лежат где-то между ригидностью конкретного ИТ-менеджера и частными интересами каждого из участников длинной цепочки поставки «железа». По аналогии с энергетикой: от нефтевышки до бензоколонки — от производителя до конкретной полки в ЦОДе. Компаний, готовых инвестировать в развитие, а не поддержку существующей ИТ-инфраструктуры, в этой стране единицы. Да чего там, глобально по оценкам Gartner, около 70-80% ИТ-бюджетов тратится на поддержание действующей информационной инфраструктуры. И только сейчас, во время пандемии, вызванной COVID-19, с ее необходимостью наладить удаленную работу и участившимися кибератаками, удается «сдвинуть» тех, кого она затронула экономически. Переход на облачные технологии или арендную модель, как например Cisco MSLA, высвобождает крайне необходимые сейчас для компаний средства.

Средний бизнес в этом плане более подвижен. «Поджарые», но не такие «зубастые», как в корпорациях, менеджеры в этом сегменте охотнее смотрят в сторону облачных сервисов. Их привлекает отсутствие значительных инвестиций на старте ИТ-проектов (даже при использовании решений от премиум-брендов, таких как Cisco) и переход от капитальных затрат к операционным.

Преобразование капитальных затрат в операционные (CAPEX в OPEX) — ключевой бизнес-аргумент в пользу использования «облаков». Речь идет о том, что бизнесу больше не нужно инвестировать в собственные ЦОДы и оборудование. Вместо этого достаточно арендовать необходимые ресурсы у сервис-провайдера и платить арендную плату за те мощности, которые реально используются. Более того, в случае неудачного исхода реализации проекта, от арендованных мощностей можно просто отказаться. Риск иметь «чемодан без ручки» — оборудование, которое не используется, полностью уходит. Да, все тривиально и озвучено уже сотни раз, но приходиться повторять вновь и вновь.

Однако, и решившиеся на такой шаг также сталкиваются с набором проблем. Первая в этом ряду — неразвитость самой системы предоставления подобных услуг, так сказать альтернативной инфраструктуры, поддерживающей потребление. Так в случае с энергетикой должны были появится «зеленые» решения и поставщики, оперирующие как на уровне отдельных домохозяйств, так и национальных экономик. Ситуация на мировом рынке уже подстегнула ИТ-производителей предлагать из «облака» аналоги своим аппаратным решениям. В Украине многие эти процессы, по понятным экономическим причинам, идут с отставанием. Например, в случае с продуктами по информационной безопасности, интерес к которым значительно возрос опять же из-за пандемии.

Общей и для энергетики, и для ИТ проблемой все еще остается недоинформированность потребителя. В том, что касается информационных технологий это особенно касается среднего бизнеса. У провайдеров нет ресурсов, достаточных для того чтобы в общем информационном потоке достучаться до потенциальных клиентов, рассказать о всех возможностях «облаков» и конкретных решениях. Потребитель не может выбрать то, о существовании чего не знает. Не говоря уже о формировании так называемой культуры потребления.

Несмотря на все сложности будущее реет где-то там В и НАД «облаками». Нет худа без добра. Мы предполагаем, что карантин и экономический кризис еще больше подстегнут спрос на облачные решения. Пандемия, безусловно, сильно изменит бизнес-среду, в том числе и ИТ-инфраструктуру (читай ИТ-менеджеров), которая станет умнее и будет вынуждена быстрее мигрировать в «облака».

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