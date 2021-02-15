Облака помогают банкам расти вдвое быстрее конкурентов

15 февраля 2021 г., 14:15

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По данным исследования компании Accenture, банки, использующие облака при развертывании ИТ-систем, наращивают выручку в среднем вдвое быстрее тех, кто не применяет облачные технологии.

Согласно опросу, на сегодня облачные решения в том или ином виде внедрили 95% банков Европы и США, а инвестиции в облачные проекты в банках выросли за последние несколько лет примерно на 30%. По прогнозам аналитиков, если ежегодно объем инвестиций будет расти в среднем на 15%, то к 2022 г. он составит 411 млрд. долл.

Скептики по-прежнему указывают на проблемы с безопасностью и регуляторной базой в разных странах, но общий тренд использования банками облачных систем уже не остановить, считают в Accenture. В среднем по отрасли банки размещают около 58% ИТ-систем в облаке.

Так, 60% из 20 ведущих банковских клиентов Accenture реализуют мультиоблачную стратегию в своей практике, а 15% работают с одним сервис-провайдером.

«Ключевые преимущества размещения в облаках для банков включают в себя повышение автономности и маневренности для каждого бизнес– и ИТ-подразделения при использовании платформы для решения различных задач. Мультиоблачный подход позволяет в любой момент времени переключиться на использование наиболее рентабельного в данный момент провайдера», – говорится в исследовании.

Исходя из собственного опыта Accenture, перенос приложений в облачные среды позволяет крупным банкам на 10-20% сократить операционные затраты, на 30-50% улучшить показатель времени вывода на рынок (time-to-market) новых решений, а также на 40-50% ускорить выделение виртуальных ресурсов для возникающих задач.

Исследование также выявило, что параллельно с ростом потребления ИТ-ресурсов в облаках часть банков испытывают разочарование по поводу его возможностей. Только 35% банков указывают, что полностью добились тех преимуществ, которые они ожидали при запуске программ облачной трансформации.

Тем не менее, банки, инвестировавшие в программы по облачной трансформации, получили заметный результат: у банков-лидеров по показателю использования облаков доходы растут в среднем вдвое быстрее, чем у отстающих по отрасли.

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