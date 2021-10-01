Облачные игры уже в Smart TV

1 октября 2021 г., 18:00

0

Tweet

Голосовой помощник, оптимизация выбора контента, отложенное воспроизведение, а теперь еще и облачные игры – все это становится реальностью в современных Smart TV

Припоминаю, что главным вопросом, который мне задавали знакомые сразу после приобретения Smart TV, был связан с возможностью установки на эту платформу приложения, которое позволяло бесплатно воспроизводить каналы ТВ. Но вот прошло время, и такой контент стал доступен и без дополнительных усилий. И более того, производители начали борьбу за покупателя, привлекая к своим решениям простотой получения разнообразного контента уже из коробки. Ярким примером того является бренд Kivi, который на днях провел презентацию своей новой линейки Smart TV.



Казалось бы, что еще можно добавить в достаточно простую вычислительную платформу, которая встраивается в Smart TV? И оказывается, ничего особо сложного в само устройство уже дополнять не нужно. Достаточно просто привязать его к собственному сервису через встроенное приложение. А уже дальше дело лишь за фантазией и серверными ресурсами, которые производитель выделяет для обслуживания потокового вещания.



Одним из ключевых новшеств линейки Smart TV от Kivi стало приложение KIVI MEDIA, которое аккумулирует все виды контента. В его перечень вошло около 50 каналов ТВ, которые владельцы умных ТВ Kivi получают бесплатно. При этом соблюдается лицензионная чистота получения такого контента, получение прав на который берет на себя производитель. По словам Евгения Руденко, вице-президента Kivi по производству и инновациям, компания не видит никаких проблем с обеспечением таких прав в обозримом будущем.

В том, что за приложением KIVI MEDIA стоят достаточно мощная серверная часть, меня заверил еще один спикер это мероприятия Аркадий Зубрицкий, руководитель направления разработки и производства KIVI. Он признался, что функцию отложенного воспроизведения, доступную в платформе KIVI MEDIA, в компании реализовали с помощью своего объемного пула систем хранения.

Впрочем, бесплатными ТВ каналами наших доморощенных хакеров удивить трудно. А вот что приятно удивило меня, так это появление в KIVI MEDIA сервиса облачных игр. Для ее реализации компания привлекла компанию Boosteroid, которая входит в тройку крупнейших провайдеров облачного гейминга в Европе. Кроме нескольких бесплатных достаточно простых игрушек, Boosteroid предлагает и такие ресурсоемкие приложения, как например Fortnite. А во время презентации прошла демонстрация облачного игрового сервиса с использованием Cyberpunk. По словам представителей Kivi, для обеспечения плавного игрового процесса необходимо интернет-подключение со скоростью от 15 Мбит/с. При этом желательно кабельное соединение Smart TV с маршрутизатором, или беспроводной канал на несущей 5 ГГц. Для игры подойдет любой Bluetooth-джойстик.

Задумываемся ли мы какие вычислительные ресурсы кроются за предоставляемыми нам облачными сервисами? Пожалуй, и не должны. Покупать подписку на облачную игру или оснащаться с собственной навороченной игровой платформой? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос, главное, что появляется возможность выбора.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!