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Объем мирового рынка облачных услуг превысил 37 млрд долл.

26 марта 2021 г., 14:25
Объем мирового рынка облачных услуг превысил 37 млрд долл.

Согласно подсчетам аналитиков из Synergy Research Group, общемировые корпоративные расходы на услуги облачной инфраструктуры в финальном квартале 2020 г. увеличились на 35% «YoY» и преодолели отметку в 37 млрд долл. Результат годичной давности был улучшен более чем на 4 млрд долл. Таким образом, рынку потребовалось лишь девять кварталов для того, чтобы нарастить объем выручки в два раза.

Amazon и Microsoft продолжают совместно удерживать свыше половины рынка, причем последняя впервые взяла под свой контроль его пятую часть. На протяжении последнего четырехлетнего периода за Amazon стабильно остается 32-34% рынка. Помимо лидеров в активной борьбе за рынок также участвуют IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT, Baidu, SAP, Fujitsu и Rackspace. В то же время, небольшие облачные провайдеры продолжают сдавать позиции — за последние шестнадцать кварталов их коллективная доля сократилась на 13%.

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