Объем мирового рынка интегральных микросхем превысит 500 млрд долл. в 2021 г.

30 июня 2021 г., 13:25

Согласно прогнозам IC Insights, высокий спрос на интегральные микросхемы по итогам 2021 г. приведет к первому в истории полупроводниковой отрасли объему глобальных продаж в размере 500 млрд долл. Ожидается, что при общем росте в размере 24%, 32 из 33 ключевых продуктовых категорий выйдут в плюс, причем 29 из них отчитаются ростом двузначного порядка.

Аналитики полагают, что в середине текущего года производство интегральных микросхем вернется к нормальному уровню, однако вызванный пандемией COVID-19, повышенный спрос на чипы, для смартфонов, компьютеров, телевизоров и автомобилей будет по-прежнему высоким и сохранится на этом уровне по крайней мере до 2022 г.

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