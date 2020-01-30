Об iPad, который хотел, но так и не стал компьютером

30 января 2020 г., 15:19

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В эти дни по случаю 10-летней годовщины анонса первого планшета Apple – cобытия, необратимо изменившего окружающую нас реальность, в Сети снова оживились унылые и никого не убеждающие дискуссии, тянущиеся с того самого времени, когда Джобс «достал из шляпы» загадочный серебристый прямоугольник.

Тогда Apple ещё умела поддерживать интригу до последнего момента, так что, никакие «просочившиеся в Сеть фотографии» или «забытые в кафе прототипы» не подготовили общество к тому, каким будет ответ Джобса на нетбуки.

Игнорировать вызов этих устройств, которые их противники называли дешёвыми , а сторонники – недорогими, было невозможно, учитывая что во всем мире их было продано свыше 40 миллионов. Однако высокомерие Джобса, которому «генокод Apple» не позволял опуститься до выпуска лэптопов дешевле $500, подтолкнуло его к совершенно нестандартному решению.

С высоты сегодняшнего дня можно видеть, что до какой-то степени iPad был предсказуемым. Как и нетбуки он использовал процессор, изначально спроектированный для смартфонов. Кроме того, тривиальна сама идея – увеличить iPhone до размеров книжной страницы.

Это можно было предсказать, но только этого было недостаточно, чтобы превратить iPad в сенсацию. Планшеты уже были известны, но лишь как нишевый и очень дорогой продукт для крутых профессионалов вне офиса, тяжёлые и с нежным экраном, которого осторожно касались только специальным стилусом.

Чтобы заставить хотя бы спорить о планшете, как об альтернативе ПК, потребовалась магия. Примерно в то же время у меня (на тот момент пользователя целого сонма смартфонов и КПК) появился мой первый iPhone (iPhone 4), и я хорошо помню мой первый отзыв: «Такое ощущение, что в сарае Apple в Купертино стоит разобранный НЛО, из которого они потихоньку черпают свои гениально простые и реально работающие идеи».

Такие идеи, как перенос отлаженных технологий iPhone на форм-фактор планшета, использования смартфонной начинки и оптимизированной к ней серьёзной ОС (OSX), экранного интерфейса, рассчитанного на нажатия пальцем, а также смартфонной парадигмы исключительно беспроводной работы в Сети.

Угодившая в самое «яблочко» комбинация доступности и самодостаточности породила абсолютно новое качество жизни: информационные технологии с звонким щелчком встали на то место, которое и было им отведено в общей картине мироздания.

Все, что мог захотеть потребитель от компьютера он получал везде, в любом положении, не глядя нервно на индикатор разряда аккумулятора, забыв о проблемах совместимости, о вирусах, получал мгновенно, не дожидаясь пока загрузится операционка.

И эта трансформация домашнего компьютера из алтаря, заполняющего письменный стол целиком, в ещё одну книгу на полке стала возможна начиная с $499 – по цене даже не ноутбука, а вполне себе стандартного десктопа.

Появление iPad, а следом, и скопировавших этот подход конкурентов на Android убило нетбуки, а если нет, то странным образом совпало с закатом их популярности. Однако домашние ПК, включая десктопы с серыми параллелепипедами системных блоков, напоминающими «Краткую историю КПСС», уцелели.

Таким образом, эмпирическим путём мы разрешили этот спор – iPad де факто не стал полноценной заменой ПК. Осталось ещё понять, почему.

Можно бы послушать саму Apple, тем более, что линейку iPad Pro она активно рекламирует именно как настоящий ПК. iPad не стал, а iPad Pro, дескать, самое то. Потому что у него раньше не было, а теперь появились многооконность, стандартный (ну почти) разъём USB-C, цветокоррекция, чехол с клавиатурой и стилус (как без него).

В сочетании с «профессиональным» мобильным софтом от Adobe такой iPad может быть и убьёт высокоуровневые планшеты Wacom, но ПК переживут и это. Слабость этой маркетинговой посылки Apple настолько очевидна, что потоптался на ней буквально каждый, а не только Microsoft с её насмешливым рекламным роликом https://youtu.be/MvcLCJXCU8M.

Главная же проблема в том, что сама Apple в неё не верит. Иначе я не могу обьяснить тот факт, что за 10 лет компания не удосужилась перенести на iOS основной инструмент разработки приложений для этой платформы – интегрированную среду Xcode.

Вы когда-нибудь слышали о ПК, не предназначенном для кодирования софта? Для iPad Apple создала Swift Playground, где можно в игровой обстановке изучать Swift. Для чего? Да чтобы потом писать программы для iPad на НАСТОЯЩЕМ ПК.

Я сейчас не скажу ничего нового, лишь то, что написали на следующий день после исторической презентации Джобса: iPad это прекрасный ПК для отдыха на выходных или в отпуску, который позволяет иногда сделать срочную работу.

Но дело в том, что дома не все и не всегда отдыхают, а с распространением удалённой занятости – и того меньше. На планшете можно делать практически всё, в том числе и программировать для IOS, но в большинстве случаев ту же работу можно выполнить более удобно и эффективно с помощью ПК.

Тем не менее, iPad в частности и планшеты в общем, будут и дальше отвоевывать Lebensraum у ПК. Если их всех не убьют носимые ПК, встраиваемые в очки и контактные линзы. Это шутка. Наверное.

Для тех, кому этот материал покажется незаслуженно принижающим значение планшетов Apple: он был полностью напечатан на экранной клавиатуре iPad, как и все предыдущие в этом блоге за последние пять лет.

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