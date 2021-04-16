Нюансы нового мегапоглощения Microsoft

16 апреля 2021 г., 11:05

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Покупка Nuance Communications, окончательно объявленная компанией Microsoft в этот понедельник, должна была обойтись ей в 16 млрд долл., став вторым по величине приобретением в истории редмондского гиганта (после поглощения LinkedIn в июне 2016 г., обошедшегося ей в 26,2 млрд долл.).

Но хотя сделка закрылась на более значительной сумме в 19,7 млрд долл., которая согласно курсу акций Nuance в пятницу превышала её рыночную стоимость на 23%, ряд наблюдателей считают, что фирма из Берлингтона (штат Массачусетс) досталась Microsoft по-дешёвке, с учётом перспектив, открывающихся для бизнеса.

Microsoft ранее сотрудничала с Nuance в сфере здравоохранения, и предполагается, что слияние еще больше углубит это сотрудничество.

«Это действительно может помочь Microsoft ускорить оцифровку отрасли здравоохранения, которая отстала от таких секторов, как розничная торговля и банковское дело, — сказал Анураг Рана (Anurag Rana), старший аналитик Bloomberg Intelligence. — Самая большая краткосрочная выгода, которую я вижу, — в области телемедицины, где продукт Nuance для транскрипции в настоящее время используется с Microsoft Teams».

В своем пресс-релизе, объявляющем о приобретении, Microsoft подробно рассказывала о том, как эта сделка позволит добиться большего проникновения в сектор здравоохранения, но почти не упомянула о потенциальных возможностях в других областях.

Между тем, глава Microsoft Сатья Наделла не может не отдавать отчёта в том, что голосовые технологии сегодня больше чем когда либо востребованы не только в здравоохранении, но буквально везде: от чат-ботов, которые помогают клиентам бесконтактно находить ответы на вопросы о продуктах и услугах, до приложений, которые помогают компаниям управлять возвращением сотрудников в офисы во время пандемии.

«Портфель Nuance, связанный с речью... будет интегрирован с Microsoft Teams и [Microsoft] Dynamics и улучшит их, чтобы обеспечить следующий уровень вовлечения клиентов», — считает Берн Эллиот (Bern Elliot), аналитик Gartner.

Microsoft взяла курс на поиск путей облегчить людям общение с компьютерами, используя простой английский, много десятилетий назад по инициативе Билла Гейтса. В последние годы тысячи её сотрудников занимаются выпуском инструментов для создания приложений, которые понимают и переводят речь, распознают изображения и обнаруживают аномалии. Компания рассматривает ИИ как ключевой драйвер будущих продаж облачных сервисов.

Опыт Nuance в технологиях распознавания восходит ещё к 1974 г., когда был основан разработчик первой системы OCR — фирма Kurzweil Computer Productis. В своей истории Kurzweil прошла через множество приобретений: в январе 1999 г. она была выкуплена Visioneer у его конкурента, Xerox, а в 2001 г., ещё под названием ScanSoft, приобрела обанкротившуюся бельгийскую компанию Lernout & Hauspie, обладателя лидирующей на рынке программы распознавания речи, Dragon NaturallySpeaking. Таким образом она вошла в бизнес распознавания речи, в котором конкурировала с Nuance, пока не купила последнюю в сентябре 2005 г.

С тех пор, взявшая название Nuance компания быстро выросла, скупив более полусотни фирм из области речевых технологий во всех прикладных отраслях. Образовавшийся конгломерат в значительной степени монополизировал соответствующие коммерческие разработки, занимаясь лицензированием технологий другим компаниям: Siri от Apple изначально была основана на технологии Nuance, хотя неясно, насколько она остается зависимой от неё сейчас.

К объединению с Microsoft, Nuance подошла с оптимизированной структурой бизнеса. Два года назад, 1 февраля 2019 г., Kofax приобрела у неё «наследие Xerox» — подразделение обработки документов, включая ПО Nuance Power PDF, PaperPort и OmniPage. Кроме того, интересным диссонансом с цитировавшимися в начале этой статьи ожиданиями аналитиков звучит объявленная Nuance в ноябре прошлого года сделка по продаже своего «бизнеса транскрипции медицинских данных и электронных медицинских записей». Закрыть сделку Nuance планирует в текущем финансовом квартале с сохранением миноритарной доли в этом бизнесе. В нём по состоянию на сентябрь 2020 г. было занято 1600 сотрудников Nuance — 23% всего её штата.

Что касается Microsoft, согласно прогнозу аналитика Wedbush Дэниела Айвза (Daniel Ives), получение Nuance в качестве нового «трофея» может сигнализировать о повышении интереса её управленческой команды к слияниям в ближайшем будущем. Напомним, что в прошлом месяце Bloomberg предупредила о желании Microsoft выложить более 10 млрд долл. за чат-платформу Discord.

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