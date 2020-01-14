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NWU становится дистрибьютором Cossack Labs

14 января 2020 г., 15:53
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Компания NWU объявила о заключении партнерского соглашения с Cossack Labs, в рамках которого становится официальным дистрибьютором решений вендора на территории Украины.

Cossack Labs – компания, созданная в 2014 г. командой экспертов по вопросам безопасности и криптографии, с миссией дать возможность современным технологическим предприятиям уменьшить риски в области кибербезопасности без вреда удобству использования и гибкости их решений.

Как отмечается, компания Cossack Labs создает средства защиты (криптосистемы), которые предотвращают утечки данных, уменьшают риски возникновения инцидентов и дают возможность бизнесу соблюдать правила безопасности данных.

“Наша компания в настоящее время имеет широкий портфель решений в области сетевой информационной безопасности, в частности от таких производителей как Arbor Networks, A10 Networks, Tufin, Thales (Gemalto/SafeNet), GTB Technologies, Ribbon communications (Sonus), Infinidat, Exabeam, CA Technologies, Waterfall, Mitel, Guidance, Maipu. Предлагаемый нами стек закрывает основные проблемы, связанные с кибербезопасностью предприятий из самых разных индустрий, и мы намерены продолжать его наращивать новыми современными решениями”,  заявил Николай Мойсак, директор по продажам и развитию бизнеса компании NWU.


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