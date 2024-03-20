Нові хмарні мікросервіси для моделювання квантових обчислень запропонує NVIDIA

20 марта 2024 г., 15:35

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Компанія NVIDIA оголосила про запуск хмарного сервісу, який дає змогу дослідникам і розробникам розширити межі вивчення квантових обчислень у ключових наукових галузях, включно з хімією, біологією та матеріалознавством.



NVIDIA Quantum Cloud заснована на платформі квантових обчислень CUDA-Q з відкритим вихідним кодом, яку використовують три чверті компаній, що розгортають квантові обчислювальні блоки, або QPU. У вигляді мікросервісу вона вперше дає змогу користувачам створювати та тестувати в хмарі нові квантові алгоритми та додатки, включно з потужними симуляторами та інструментами для гібридного квантово-класичного програмування.



"Квантові обчислення являють собою наступний революційний рубіж в обчисленнях, і знадобляться найблискучіші уми у світі, щоб зробити це майбутнє ще на крок ближче", - сказав Тім Коста (Tim Costa), директор з HPC і квантових обчислень у NVIDIA. "NVIDIA Quantum Cloud руйнує бар'єри для вивчення цієї революційної технології та дає змогу кожному вченому у світі використовувати міць квантових обчислень і наблизити свої ідеї до реальності".



Quantum Cloud має потужні можливості та інтеграцію стороннього програмного забезпечення для прискорення наукових досліджень, включно з:



Generative Quantum Eigensolver, розроблений у співпраці з Університетом Торонто, використовує великі мовні моделі, щоб квантовий комп'ютер міг швидше знаходити енергію основного стану молекули.



Інтеграція Classiq з CUDA-Q дає змогу квантовим дослідникам генерувати великі складні квантові програми, а також проводити глибокий аналіз і виконувати квантові схеми.



QC Ware Promethium розв'язує складні завдання квантової хімії, такі як молекулярне моделювання.



Зазначається, що у NVIDIA понад 160 партнерів в екосистемі квантових обчислень. Провідні постачальники хмарних послуг інтегрують Quantum Cloud у свої пропозиції, включно з Google Cloud, Microsoft Azure та Oracle Cloud Infrastructure, а також багатьма провідними квантовими компаніями, такими як IQM Quantum Computers, OQC, ORCA Computing, qBraid і Quantinuum.



Новатори в галузі квантових обчислень можуть отримати старт для прискорення своїх розробок у NVIDIA Quantum Cloud, підписавшись на ранній доступ.

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