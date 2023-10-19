Nvidia та Foxconn співпрацюватимуть над створенням фабрики даних AI

19 октября 2023 г., 15:25

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Nvidia заявила сьогодні, що розширює свою співпрацю з Hon Hai Technology Group (Foxconn), щоб прискорити розробку електромобілів та робототехнічних платформ на основі штучного інтелекту.



В рамках співпраці Foxconn планує розробити новий клас центрів обробки даних, які вона називає «фабриками штучного інтелекту», для забезпечення цих та інших інновацій, які вона сподівається впровадити, таких як оцифрування виробництва та генеративні послуги штучного інтелекту.



Про розширення партнерства між двома компаніями було оголошено під час спілкування співзасновника і генерального директора Nvidia Дженсена Хуана (Jensen Huang) і голови правління Foxconn Юна Лю (Youn Liu) на конференції Hon Hai Tech Day в Тайбеї.



Основний фокус нової ініціативи - будівництво фабрик даних штучного інтелекту. Foxconn оголосила, що планує побудувати велику кількість обчислювальних систем на базі чипів Nvidia, а також її мережевих технологій. Ці системи будуть продаватися клієнтам, які хочуть побудувати власні фабрики даних AI, оснащені обладнанням Nvidia, а також програмним забезпеченням Nvidia AI Enterprise.



Foxconn заявила, що системи фабрик AI, які вона будує, засновані на еталонних проектах Nvidia HGX, і що кожна платформа буде оснащена вісьмома графічними процесорами Nvidia H100, а також суперчипами Nvidia GH200 та мережевими технологіями.



На додаток до створення компонентів для фабрик штучного інтелекту клієнтів, Foxconn заявила, що буде розвивати свій власний об’єкт. За словами компанії, фабрика AI Foxconn буде використовувати платформу Nvidia Omniverse і фреймворки Isaac і Metropolis, щоб відповідати суворим стандартам виробництва і якості в електронній промисловості.



За словами Foxconn, основною метою є створення заводу зі штучним інтелектом, який дозволить виробляти наступне покоління автономних мобільних роботів і промислових роботів, здатних проїжджати по кілька миль на день, збирати компоненти на заводах, здійснювати контроль якості та багато іншого. Таким чином, фабрика штучного інтелекту Foxconn зосередиться на навчанні та висновках, а також на моделюванні віртуального світу цих систем.



«З’явився новий тип виробництва - виробництво інтелекту - і центри обробки даних, які його виробляють, є фабриками AI, - сказав Хуанг під час бесіди біля каміна. - Foxconn, найбільший світовий виробник, має досвід і масштаби, щоб будувати фабрики АІ по всьому світу. Ми раді розширити наше десятирічне партнерство з Foxconn, щоб прискорити промислову революцію в галузі AI».



Аналітики вважають, що Nvidia отримує додаткові можливості для поширення своєї стратегії прискорення графічних процесорів на нові промислові ринки, а Foxconn може вийти за рамки того, щоб бути обраним виробником для Apple.



Окрім зосередження на фабриках ШІ, Foxconn також обрала платформу Nvidia Drive Hyperion 9, яка працює на базі новітньої автомобільної системи-на-чіпі Drive Thor, в якості основи для своїх електронних блоків управління для автономних транспортних засобів.



Foxconn також зобов’язалася використовувати платформу автономних мобільних роботів Nvidia Isaac для своїх новітніх робототехнічних систем, а також інтелектуальну платформу відеоаналітики Nvidia Metropolis для своїх рішень для розумного міста.

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