19 июня 2024 г., 8:35

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Reuters першою звернула увагу на те, що Nvidia стала найдорожчою публічною компанією у світі.



Акції компанії зросли на 3,6% у вівторок, піднявши ринкову капіталізацію компанії до 3,34 трлн дол. І обійшла Microsoft,

яка зараз оцінюється в 3,32 трлн дол.



Раніше в цьому місяці Nvidia вперше досягла позначки в 3 трлн дол. і обійшла Apple.



CNBC зазначає, що цього року акції Nvidia зросли більш ніж на 170%, а після того, як компанія відзвітувала про прибутки за перший квартал у травні, вони пішли далі у гору. З кінця 2022 року акції компанії зросли більш ніж у дев'ять разів, що збіглося з появою генеративного штучного інтелекту.



При цьому у вівторок акції Apple впали на 1,1%, в результаті чого ринкова вартість виробника iPhone склала 3,29 трильйона доларів.



Nvidia займає близько 80% ринку мікросхем штучного інтелекту, що використовуються в центрах обробки даних, в бізнесі, який стрімко розвивається. Такі компанії, як OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta замовляють десятки тисяч GPU, які необхідні для побудови моделей АІ та виконання дедалі більших робочих навантажень.



За останній квартал дохід Nvidia від бізнесу центрів обробки даних зріс на 427% порівняно з попереднім роком до 22,6 мільярда доларів. Тобто зараз цей напрямок приносить близько 86% у загальний обсяг продажів чипмейкера.



Зростання Nvidia було настільки стрімким, що компанія ще не увійшла до індексу Dow Jones Industrial Average, фондового бенчмарку 30 найцінніших компаній США.



Також слід зазначити, що разом з публікацією свого звіту про прибутки минулого місяця, Nvidia оголосила про дроблення акцій у співвідношенні 10 до 1, яке набуло чинності 7 червня. Це дає компанії більше шансів бути включеною до індексу Dow.

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