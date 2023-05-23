Nvidia оголошує нові суперкомп'ютерні та квантові ініціативи

23 мая 2023 г., 12:25

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Nvidia на конференції ISC 2023 розповіла про три ініціативи, як використовувати її чипи для підтримки наукових досліджень.



В рамках однієї з ініціатив Бристольський університет розгорне суперкомп'ютер на базі процесорів Nvidia Grace CPU Superchip. Два інші проєкту зосереджені на квантових обчисленнях.



Суперкомп'ютер Бристольський університету отримає назву Isambard 3 і буде побудований компанією Hewlett Packard Enterprise з використанням чипів Nvidia.



За словами виробника, Isambard 3 буде оснащений 384 процесорами Grace CPU Superchip. Кожен такий процесор включає 144 обчислювальних ядра на базі Arm. Ядра підтримують SVE, технологію набору інструкцій Arm, яка дозволяє процесорам більш ефективно виконувати робочі завдання штучного інтелекту.



Nvidia очікує, що Isambard 3 забезпечить максимальну швидкість 2,7 петафлопса при виконанні обчислень з даними формату FP64 (який зазвичай використовується суперкомп'ютерами для організації інформації).



Вчені планують використовувати Isambard 3 для вирішення низки завдань. За словами Nvidia, система підтримуватиме дослідницькі ініціативи в таких галузях, як штучний інтелект, науки про життя, медицина, біотехнології та астрофізика. Вона буде здатна моделювати як великі, складні структури, такі як вітрові турбіни, так і біологічні механізми на молекулярному рівні.



Запуск Isambard 3 запланований на 2024 рік. Очікується, що після запуску система буде споживати менше ніж 270 кіловатів енергії, що зробить її одним з найбільш енергоефективних суперкомп'ютерів в Європі. За оцінками Nvidia, Isambard 3 в шість разів енергоефективніший за суперкомп'ютер Бристольський університету попереднього покоління.



На конференції ISC 2023 Nvidia також детально розповіла про те, як її технології допомагають підтримувати дві ініціативи з квантових обчислень у Великобританії та Німеччині.



Першою ініціативою керує Rolls-Royce Holdings у партнерстві з Classiq Technologies, стартапом у галузі квантових обчислень. Метою проєкту є просування зусиль Rolls-Royce у розробці більш ефективних реактивних двигунів. Компанія сподівається використати квантові комп'ютери для прискорення роботи своїх інженерів.



Працюючи з Classiq, Rolls-Royce використовував набір відеокарт Nvidia A100 для розробки та моделювання квантового алгоритму на 10 мільйонів "шарів" і 39 кубітів.



Другою ініціативою в галузі квантових обчислень, про яку розповіла Nvidia, є співпраця з FZJ, дослідницькою установою в Німеччині. FZJ співпрацює з Nvidia над створенням нової лабораторії, в якій буде встановлено те, що компанії описують як класично-квантовий суперкомп'ютер. Система включатиме як класичні, так і квантові обчислювальні елементи.



Nvidia уточнила, що система буде розроблена мюнхенською компанією ParTec AG. Дослідники FZJ, своєю чергою, використовуватимуть програмні інструменти Nvidia cuQuantum та CUDA Quantum для симуляції квантових процесорів у системі. У FZJ вже працює класичний суперкомп'ютер, в якому встановлено 3 744 відеокарти Nvidia A100.

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