NVIDIA объявила мобильные графические процессоры GeForce RTX 3080 Ti

5 января 2022 г., 13:26

В рамках участия в выставке CES 2022 компания NVIDIA представила графические мобильные процессоры GeForce RTX 3080 Ti, что впервые позволяет установить в ноутбуки флагманский класс графических процессоров 80 Ti. Заявлено, что с 16 ГБ памяти GDDR6, также впервые доступной в ноутбуке, RTX 3080 Ti обеспечивает производительность выше, чем настольный NVIDIA TITAN RTX. Цена на ноутбуки с RTX 3080 Ti стартует с $2499.



Новый GeForce RTX 3070 Ti до 70% быстрее ноутбучного RTX 2070 SUPER и способен обеспечить 100 кадров в секунду при разрешении 1440p. Ноутбуки с RTX 3070 Ti доступны по цене от $1499.



Отмечается, что ноутбуки на базе новых графических процессоров будут доступны на рынке с 1 февраля.



NVIDIA также представила четвертое поколение технологий Max-Q, которые впервые вышли на рынок четыре года назад. Компания представила CPU Optimizer, Rapid Core Scaling и Battery Boost 2.0, которые призваны еще больше повысить эффективность, производительность и время автономной работы.

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