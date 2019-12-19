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Nvidia DRIVE AGX Orin — программно-определяемая платформа для автономных машин

19 декабря 2019 г., 16:56
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Nvidia DRIVE AGX Orin — программно-определяемая платформа для автономных машин

Компания Nvidia представила программно-определяемую платформу для автономного транспорта и роботов DRIVE AGX Orin. Она основана на новой системе-на-чипе (SoC) Orin, которая, как сообщают, состоит из 17 млрд транзисторов и является результатом миллиардных инвестиций за четырехлетний период. В основе SoC Orin лежит графическая архитектура Nvidia нового поколения и ядра CPU Arm Hercules, а также новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения, для которых заявлена суммарная производительность 200 трлн операций в секунду, что почти в 7 раз больше, чем у SoC предыдущего поколения Nvidia Xavier.

SoC Orin предназначена для работы с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, которые работают одновременно в автономном транспорте и роботах, и отвечает требованиям безопасности стандартов ISO 26262 ASIL-D.

Как программно-определяемая платформа DRIVE AGX Orin разработана для создания архитектурно совместимых платформ, которые масштабируются от второго до пятого уровня (уровня полного самоуправления), что позволяет OEM-разработчикам создавать комплексные семейства программных продуктов. Так как и Orin, и Xavier программируются с помощью открытых API CUDA и TensorRT и библиотек, разработчики могут применять свои инструменты в разных поколениях продуктов.

«Создание безопасного автономного транспорта, пожалуй, самая серьезная задача, стоящая сегодня перед обществом, — сказал Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор NVIDIA. — Объем инвестиций, необходимых для автономного транспорта, вырос экспоненциально, и с учетом сложности данной задачи требуется масштабируемая, программируемая программно-определяемая ИИ-платформа, такая, как Orin».


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