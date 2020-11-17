NVIDIA DGX Station A100 — петафлопсный интегрированный сервер

17 ноября 2020 г., 14:05

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Компания NVIDIA представила DGX Station A100, заявленный, как единственный в мире сервер петафлопсного уровня для рабочих групп. Инновационная система искусственного интеллекта второго поколения DGX Station A100 ускоряет выполнение сложных задач машинного обучения и обработки данных для команд, работающих в офисах корпораций, исследовательских центрах, лабораториях или домашних офисах.

С производительностью в 2.5 петафлопс в задачах ИИ, DGX Station A100 является единственным сервером для рабочих групп с четырьмя новейшими GPU NVIDIA A100 с тензорными ядрами, объединенными интерфейсом NVIDIA NVLink, с объемом памяти до 320 ГБ.

DGX Station A100 также является единственным сервером рабочей группы, который поддерживает технологию NVIDIA MIG (Multi-Instance GPU). Благодаря этой технологии с помощью одной станции DGX Station A100 можно организовать до 28 отдельных инстансов для выполнения параллельных задач и работы нескольких пользователей без снижения производительности системы.

«DGX Station A100 выводит задачи ИИ из центра обработки данных в любое место, — говорит Чарли Бойл (Charlie Boyle), вице-президент и директор по системам DGX в NVIDIA. — Команды специалистов по обработке данных и искусственному интеллекту могут ускорять свою работу, используя тот же программный стек, что применяется в системах NVIDIA DGX A100, и легко масштабировать свое оборудование».

Организации по всему миру взяли на вооружение системы DGX Station для выполнения анализа данных и задач ИИ в таких отраслях, как образование, финансовые услуги, правительство, здравоохранение и розничная торговля. Среди них:

BMW Group Production применяет системы NVIDIA DGX Station для быстрого получения аналитических данных, так как они разрабатывают и разворачивают ИИ-модели для улучшения операций.

DFKI, немецкий исследовательский центр искусственного интеллекта, использует DGX Station для создания моделей, которые решают критически важные социальные и промышленные задачи, включая создание систем компьютерного зрения, которые помогают службам экстренной помощи быстро реагировать на стихийные бедствия.

Lockheed Martin применяет DGX Station для разработки моделей искусственного интеллекта, которые используют данные датчиков и лог-файлы для прогнозирования необходимости в техническом обслуживании, чтобы увеличить время безотказной работы производства, повысить безопасность для рабочих и снизить эксплуатационные расходы.

NTT Docomo, ведущий оператор мобильной связи Японии с более чем 79 миллионами абонентов, использует DGX Station для разработки инновационных сервисов на основе искусственного интеллекта, таких как решение для распознавания изображений.

Pacific Northwest National Laboratory использует станции NVIDIA DGX для проведения исследований в поддержку национальной безопасности, финансируемых из федерального бюджета. PNNL специализируется на технологических инновациях в области энергетической отказоустойчивости и национальной безопасности и является ведущим центром высокопроизводительных вычислений в США, занимающимся научными открытиями, энергетической отказоустойчивостью, химией, геонауками и анализом данных.

Хотя DGX Station A100 не требует питания или охлаждения уровня ЦОД, это система серверного класса, которая имеет те же возможности удаленного управления, что и системы NVIDIA DGX A100 для ЦОД. Системные администраторы могут выполнять любые задачи управления через удаленное соединение для специалистов по обработке данных и исследователей, работающих дома или в лабораториях.

DGX Station A100 доступна с четырьмя GPU NVIDIA A100 80GB или 40GB с тензорными ядрами, что позволяет группам исследователей выбрать систему в соответствии с их уникальными рабочими нагрузками и бюджетами.

Заявлено, что DGX Station A100 более чем в 4 раза быстрее, чем DGX Station предыдущего поколения, в работе со сложными моделями диалогового ИИ, например, в инференсе BERT Large. Она обеспечивает почти трехкратное повышение производительности в обучения BERT Large.

Для больших рабочих нагрузок уровня ЦОД системы DGX A100 будут доступны с новыми графическими процессорами NVIDIA A100 80GB, с удвоенным объемом памяти до 640 ГБ на систему, что позволит командам специалистов по ИИ повысить точность с помощью более крупных наборов данных и моделей.

Новые системы NVIDIA DGX A100 640 ГБ также могут быть интегрированы в корпоративные решения NVIDIA DGX SuperPOD, что позволит организациям создавать, обучать и развертывать массивные модели искусственного интеллекта на готовых ИИ-суперкомпьютерах, доступных в сборках по 20 систем DGX A100.

Среди первых систем DGX SuperPOD с DGX A100 640GB на борту — суперкомпьютер Cambridge-1, установленный в Великобритании для ускорения исследований в области здравоохранения, а также новый ИИ-суперкомпьютер HiPerGator в Университете Флориды, который будет применяться для исследований с использованием искусственного интеллекта во всем штате Флорида.

Системы NVIDIA DGX Station A100 и NVIDIA DGX A100 640GB будут доступны в этом квартале у партнеров NVIDIA по всему миру. Для владельцев NVIDIA DGX A100 320GB доступен вариант апгрейда системы.

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