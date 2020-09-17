Nvidia/Arm – свадьбы … не будет!

17 сентября 2020 г., 22:37

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Nvidia и корпорация SoftBank Group (SBG) 13 сентября анонсировали подписание определяющего соглашения, в соответствии с которым NVIDIA приобретёт Arm Limited в сделке на сумму 40 млрд долл.

На мой взгляд, этот анонс ставит абсолютный рекорд по двусмысленности, поскольку радостное слияние Arm с «идеальным партнёром» (как глава SBG Масаёши Сон окрестил Nvidia), разделяющим её взгляды на жизнь и увлечения (это уже Саймон Сегарс, CEO Arm) c самого начала обречено на то, чтобы не состояться.

Почему? Цитирую анонс дальше: «Предлагаемая сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая ратификацию её регулирующими органами Великобритании, Китая, Европейского Союза и США. Ожидается, что она завершится примерно через 18 месяцев».

Думаю, эти 18 месяцев будут очень интересными и непростыми.

Три года назад Китай предпринял небрежно завуалированную попытку купить процессорную технологию MIPS, которая должна была провалиться. Нынешняя ситуация симметрична. Контроль над жизненно важной для Китая процессорной технологией собирается получить американская компания.

Возникает риторический вопрос: какие, по вашему, шансы на то, чтобы эта сделка получила «зелёный свет» от китайских регуляторов?

В качестве пищи для ума – несколько фактов и мнений из подборки, скомпилированной Financial Times.

Чжу Цзин (Zhu Jing), вице-председатель Пекинской полупроводниковой ассоциации, убеждён, что американской компании нельзя доверить владение Arm, чьи энергоэффективные технологии используются в 95 процентах чипов, разработанных в Китае.

«Взгляните как США обошлись с Huawei. Приобретение Arm компанией из США это повод для всеобщей озабоченности», – заявил Чжу в интервью китайской прессе.

Пекинское издание Global Times призывает власти отнестись со всей серьёзностью к возможности политизации покупки Arm и использования её как экономического оружия против китайских технологических компаний.

Официальная Huawei отказалась от комментариев, но сохранившие анонимность сотрудники её подразделения HiSilicon, использующего интеллектуальную собственность Arm, не ждут ничего хорошего. «Найдёт ли она способ предоставить нам IP после приобретения? Должен сказать, что я немного обеспокоен», – говорит один из них. «Нет сомнений, что это усугубляет нашу текущую ситуацию», – добавил второй.

Arm имеет в Китае совместное предприятие с частной инвестиционной фирмой Hopu, именно это обстоятельство даёт китайским антимонопольным органам право пересмотреть предложенную сделку с Nvidia. Кроме того, местный закон о конкуренции прямо предписывает регулирующим органам рассматривать любую сделку в контексте её влияния на национальное развитие Китая.

«Нужно быть сумасшедшим, чтобы прямо сейчас утвердить сделку по слиянию в этой ситуации», – таково профессиональное мнение юриста по вопросам конкуренции из Гонконга. Его коллега полагает, что со стороны Китая прямого запрета сделки не последует: всё сведётся к затягиванию разбирательства на неопределённый срок (эта тактика успешно опробована при попытке Qualcomm купить NXP) или к выдвижению слишком трудновыполнимых требований для того, чтобы побудить Nvidia саму дать задний ход.

Дженсен Хуанг (Jensen Huang), исполнительный директор Nvidia, старается снизить накал страстей, упирая на то, что интеллектуальная собственность Arm создавалась и развивалась в течение трех десятилетий в Кембридже, и компания по-прежнему будет базироваться в Великобритании. «Происхождение технологии не изменится. И тот факт, что Arm теперь принадлежит американской компании, а не японской, никоим образом не меняет экспортный контроль», – заявил он.

Но Венди Вайсонг (Wendy Wysong), эксперт по экспортному контролю в юридической фирме Steptoe & Johnson, считает, что при увеличении присутствия США в её персонале, финансировании и технологиях, Arm может в конечном итоге попасть под юрисдикцию санкций США.

В это верится больше, особенно если учитывать прошлогодний опыт. Arm сообщила тогда, что торговые ограничения США заставили её прекратить технологическое сотрудничество с Huawei. Пауза оказалась кратковременной, но, как говорится, «первый звоночек» уже прозвенел, тогда когда Arm была ещё японской.

Но если бесперспективность слияния очевидна, зачем оно вообще было объявлено? Тут может быть много вариантов. Это может быть выпад в адрес Китая, чтобы добиться тактического преимущества в других вопросах, отвлекающий манёвр в сложной схеме, как уже упомянутая попытка Canyon Bridge купить MIPS в 2017 г.

В любом случае прав сотрудник китайской юридической фирмы, считающий анонс Nvidiа иллюстрацией того, как, в условиях экономической войны между США и Китаем каждая из сторон постоянно ищет слабину в позициях оппонента.

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