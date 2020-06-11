Новый защищенный смартфон Doogee S88 Pro оснащен аккумулятором на 10 000 мАч

11 июня 2020 г., 16:05

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Компания DOOGEE выпустила новый смартфон S88 Pro в защищенном корпусе с сертификацией по стандарту IP68.

Новинка базируется на 8-ядерном процессоре Helio P70 и графике Mali-G72. В конфигурацию входит также 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Сообщается, что чип Helio Р70 является на 13% производительнее по сравнению с процессором P60, а эффективность обработки AI с его помощью выше на 10-30%. В качестве программной платформы использована ОС Android 10.

В новинке впервые установлена светодиодная подсветка, которая находится под черным полупрозрачным закаленным стеклом. Она срабатывает во время звонков, сообщений, музыки и других уведомлений в разных цветах — зависит от типа уведомления. Например, светодиодная подсветка отображается синим цветом для сообщений и вызовов, красным для других уведомлений и может быть синим / зеленым / красным для музыки.

6,3-дюймовый Full HD+ экран с контрастностью 1500:1 характеризуется плотностью изображения 410 ppi. Он защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Для управления используется новая система навигации при помощи жестов.

Степень защищеннности модели DOOGEE S88 Pro по стандарту IP68 позволяет выдерживать без последствий падение с высоты до 1,5 метров и непродолжительное погружение на глубину до 2 метров. Кроме того, новинка успешно прошла испытание на давление и погружение в песок. Входящий в комплект пакет программного обеспечения для выживания, включает компас, измеритель звука, измеритель высоты и лупу. Масса модели составляет 372 г.

В новинке установлена основная камера от SONY с тремя модулями, включающих 21-мегапиксельную основную SONY IMX230, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 130° и 8-мегапиксельный макрообъектив. Видео камера снимает с максимальным разрешением 4K. В дополнение к основной камере DOOGEE S88 Pro предлагает также 16 Мп селфи-камеру Samsung S5K3 с широкоугольным объективом 80°.

Заявлено, что аккумулятор емкостью 10 000 мА*ч позволяет работать модели DOOGEE S88 Pro на одном полном заряде устройство будет работать до 10-15 дней в режиме обычного пользования. Автономная работа в режиме ожидания — до 900 часов. Кроме того, DOOGEE S88 Pro оснащен 5 Вт беспроводной зарядкой.



DOOGEE S88 Pro поддерживает функцию распознавания лиц и разблокировку через сканер отпечатков пальцев. Отдельно отмечается поддержка NFC и 4G.

Сообщается, что в продаже новинка появится по $249.99. Однако на данный момент пользователи могут оформить предварительный заказ на новинку по специальной цене $199.99.

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