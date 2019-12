Новый тактильный дисплей с компьютерным управлением поверхностной адгезией

20 декабря 2019 г., 18:05

Сенсорные поверхности стали повсеместными и позволяют пользователям интуитивно управлять отображаемым содержимым пальцами. Одним из ограничений является то, что они не могут представлять различные типы поверхностных состояний реальных объектов, таких как текстура. Теперь исследовательская группа предлагает StickyTouch, новый тактильный дисплей, который отображает адгезивную информацию на поверхности. Управление адгезией может быть достигнуто с помощью термочувствительного адгезивного листа, температура которого контролируется локально.

Группа исследователей из Университета Осаки разработала новый двумерный (2D) графический тактильный дисплей, к которому можно добавить одномерную (1D) адгезивную информацию, контролируя прилипание обозначенных участков поверхности дисплея.

При использовании традиционных технологий было невозможно выполнить динамическое и интерактивное управление путем изменения формы области или коэффициента трения на поверхности электронного устройства, такого как квазибумажный экран, для повышения его работоспособности. Таким образом, исследователи приложили усилия, чтобы представить дополнительную информацию, используя визуальное представление, которое также может доставлять другой сенсорный (тактильный) контент.

В индустрии развлечений, например в видеоиграх, были предложены дисплеи, которые дают игрокам ощущение температуры или шока, чтобы они могли чувствовать, что они действительно находятся на сцене игры. В частности, было разработано много тактильных дисплеев и технологий элементов, которые дают игрокам тактильную обратную связь.

Эта группа исследователей разработала дисплей, в котором чувство осязания, то есть одномерное «липкое» ощущение, может быть добавлено к двухмерному видеодисплею. На их дисплее смонтирован термочувствительный клейкий лист, специальный полимерный лист, адгезию (трение) которого можно изменить, управляя температурой поверхности дисплея с помощью компьютера.

Чтобы представить изменения в адгезии в диапазоне, который не вызывает у пользователя ощущения дискомфорта, исследователи использовали клейкий лист с граничной температурой 40 ° C. Лист быстро становится липким при нагревании до температуры выше 40 ° C, демонстрируя наибольшую адгезию 2,6 [N/25 мм] в диапазоне температур 30° C ~ 48° C.

С помощью этого дисплея пользователи могут воспринимать как визуальную, так и тактильную информацию, чего трудно добиться с помощью обычных 2D-дисплеев. Например, можно почувствовать папку и узнать ее емкость, коснувшись ее во время навигации по иерархии папок, которая может быть предварительно настроена на изменение адгезии в зависимости от емкости папки. Также возможно помешать работоспособности устройства, чтобы пользователи не могли неаккуратно перелистывали контент, чтобы они могли сосредоточиться на разделах, содержащих важную информацию, для которых установлены повышенные уровни сцепления.

Кроме того, также возможно применить эту технологию к сенсорным экранам для людей с нарушениями зрения и позволить пользователям, которые смотрят на изображение липкого объекта на экране, чувствовать липкость отображаемого объекта, как будто они фактически касаются объекта на изображении.

Доцент Ито (Itoh) говорит: «Эта графическая тактильная система позволяет пользователям получать «тактильную и сенсорную» информацию, которую будет трудно воспринимать на визуальном дисплее. Мы рассмотрим приложения для развлечений и цифровых вывесок, чтобы добиться ее коммерческой жизнеспособности».

StickyTouch - область под указательным пальцем становится липкой

