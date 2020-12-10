Новый смартфон OPPO A73 обойдется в 6999 грн

10 декабря 2020 г., 15:15

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«OPPO AED Украина» представила новый смартфон А серии — OPPO A73, который оснащен технологией быстрой зарядки 30 Вт VOOC Flash Charge.



Дизайн новинки включает интегрированную в корпус заднюю панель из текстурированной кожи. Благодаря изогнутому 2.5D-корпусу новинка выглядит плоской и удобной. Имеющиеся в нем ультратонкие рамки созданы с помощью технологии лазерной резки. В Украине смартфон будет представлен в темно-синем цвете с выгравированной лазером монограммой OPPO.

Смартфон OPPO A73 поддерживает систему энергосбережения с запатентованной технологией Flash Charge. Для батареи OPPO A73 емкостью 4015 мАч используется 30 Вт VOOC Flash, что позволяет полностью зарядить смартфон за 56 минут или на 7% за 30 минут. Заявлено, что зарядка остается безопасной, так как оснащена множеством аппаратных и программных средств защиты и пятью термисторами. Если блок чрезмерно нагревается, процесс зарядки автоматически прекращается, что гарантирует пользователям полную безопасность.

Кроме того, OPPO A73 предлагает и дополнительные способы экономии заряда: Super Power Saving Mode («Суперэнергосберегающий режим») и Super Nighttime Standby («Ночной режим ожидания»), которые продлевают время автономной работы смартфона. Отмечается, что Super Power Saving Mode держит заряд аккумулятора до 17 часов, даже если осталось всего 5%. А режим Super Nighttime Standby предусматривает, что система ColorOS создаст шаблон оптимизации энергосбережения в ночное время. И в течение 8 часов смартфон будет оставаться в режиме ожидания, а энергопотребление не превысит 2%.

В новинке установлен Full HD экран Waterdrop Fullscreen (с каплевидным вырезом под камеру) с диагональю 6,44 дюйма и рамками толщиной 1,67 мм, что позволило добиться соотношения экрана к корпусу 90,7%. Имеется также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.



В OPPO A73 реализована автоматическая оптимизация характеристик дисплея и режима комфорта для глаз: регулировка настроек экрана выполняется в соответствии с окружающей средой. Доступны режимы Sunlight Visibility Improvement («Улучшение видимости при солнечном свете») и High Brightness Mode («Режим высокой яркости») при определенных сценариях, чтобы пользователи видели контент при любом освещении.

AI-режим Intelligent Backlight («Интеллектуальная подсветка») анализирует, как пользователь вручную настраиват яркость экрана в различных сценариях. Чем больше используется этот режим, тем умнее он становится. В дальнейшем он сможет настраивать подсветку в зависимости от предпочтений владельца, так как искусственный интеллект изучает привычки и автоматически регулирует яркость экрана, избавляя от необходимости делать это вручную.

В ночное время технология Moonlight Screen автоматически устанавливает минимальную яркость экрана на 2 нит с 21:00 до 7:00, а остальное время поддерживает этот показатель на уровне 10 нит, понимая, когда и как защищать глаза пользователя в темноте, в частности перед сном. А сочетание технологии Moonlight Screen с ColorOS 7.2 обеспечивает OPPO A73 Dark Mode («Темный режим»), который включается и выключается в определенное время, оптимизируя настройки темных тонов, чтобы поддерживать комфорт для глаз в течение всего дня.

В дополнение к упомянутым технологиям защиты зрения функция DC Dimming устраняет мерцание экрана, чтобы снизить нагрузку на глаза во время просмотра видео или использования социальных сетей.

Новинка построена на платформе Qualcomm Snapdragon 662. В ней поддерживается технология Dual Channel Network Acceleration («Двухканальное ускорение сети»), чтобы обеспечить высокую стабильность соединения, подключаются и Wi-Fi, и мобильная сеть, что особенно удобно при плохом Wi-Fi-сигнале.

Установленную в OPPO A73 основную камеру на 16 Мп усилили AI-функцией Dazzle Color («Усиление цвета»), которая делает цвета ярче, а также с помощью специальных алгоритмов улучшает портреты в зависимости от яркости и цветов окружающей среды.

16 Мп фронтальная камера обеспечивает наилучший внешний вид благодаря функции AI Beautification 2.0 («АI бьютификация 2.0»), которая автоматически удаляет пятна, сохраняет текстуру кожи, подстраиваясь под ее цвет, и помогает создавать более четкие и яркие фотографии. Front Night Mode («Фронтальный ночной режим») дает пользователям возможность делать четкие селфи с мощной детализацией в темноте.

Имеется в новинке и режим стабилизации видео Steady Video Mode с использованием электронной стабилизации изображения (EIS). Кроме того, собственное приложение для редактирования видео Soloop дает пользователям возможность легко создавать короткие видеоролики.

Смартфон OPPO A73 в конфигурации с ОЗУ объемом 4 ГБ и накопителем на 128 ГБ уже доступен в Украине по цене 6999 грн на сайтах и в магазинах партнеров Eldoradо, Comfy, Фокстрот, АЛЛО, Citrus и Rozetka.

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