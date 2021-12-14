Новый сервис Adobe Creative Cloud Express упростит редактирование фото и видео для масс

14 декабря 2021 г., 16:41

Компания Adobe запустила новый сервис - Creative Cloud Express, который нацелен на непрофессиональных дизайнеров.



Сервис, базирующийся на Adobe Sensei, позволит создавать коллажи и простые видеоролики без специальных знаний. Для его использования не требуется навыков работы в Photoshop и Illustrator, однако он позволит работать над проектами из этих приложений.



Сообщается, что можно будет воспользоваться Creative Cloud Express фактически с любого устройства через броузер или же закрузить отдельное приложение.



Сервис предлагает тысячи шаблонов, которые можно адаптировать под свои задачи. Он позволяет быстро удалить фон с фотографии, провести ее ретушь, при необходимости обработать видео, превратить ролик в gif и пр.



В бесплатной версии сервис ко всему прочему предлагает 1 млн стоковых изображений, а в варианте за 9,99 долл. в месяц - 175 млн стоковых изображений и 20 тысяч шрифтов Adobe, а также доступ к Photoshop Express.

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