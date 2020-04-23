Новый метод защитит потребительские данные, сохранив их ценность для аналитиков

23 апреля 2020 г., 15:45

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Потребительские данные постоянно собирают различные организации, в том числе местные власти, маркетинговые агентства и социальные медиа-сервисы. Такая деятельность регламентируется существующими законами о приватности, требующими шифровать и, в некоторых случаях, преобразовывать исходную информацию в «защищенные данные» перед передачей сторонним лицам.

Однако, по мнению ряда исследователей таких, как Мэтью Шнайдер (Matthew Schneider), доцент кафедры принятия решений и информационных систем управления в бизнес-колледже Дрексельского университета (штат Пенсильвания), этого недостаточно.

«Даже компаниям с высокими стандартами безопасности данных может быть сложно защитить конфиденциальность данных потребителей», — говорит он, подчёркивая, что и конфиденциальность, как таковая, ещё не гарантирует анонимности. Зачастую, трёх или четырёх осторожно сформулированных вопросов бывает достаточно, чтобы однозначно идентифицировать респондента.

«Шифрование определенно помогает бороться с утечкой данных, но оно не предотвращает её полностью, — отмечает Шнайдер. — Более предусмотрительным было бы преобразовывать данные ещё пользования ими где-либо внутри организации, исходя из предположения, что рано или поздно они неизбежно попадут в открытую сеть».

В свежей статье, опубликованной в Journal of Marketing Analytics, Шнайдер и Доун Якобуччи (Dawn Iacobucci) из Университета Вандербильта (штат Теннесси), предложили методологию, которая необратимо изменяет наборы данных исследований, чтобы защитить приватность потребителей. Она основано на технике, применяемой для секвенирования генома, и позволяет скрыть личность потребителей, сохранив при этом высокую аналитическую точность информации (ошибка не превышает 5%).

«Наш метод, по сути, перетасовывает демографические сведения из набора данных опроса, — сказал Шнайдер. — Но, в отличие от прежних методов, наш переставляет данные, поддерживая корреляцию между переменными, важными для аналитиков. Защищенные данные симулируются на потребительском уровне, но все ещё ценны для конечного пользователя».

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