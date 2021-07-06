Новый чат-бот поможет в разработке, оформлении и использовании приложений

6 июля 2021 г., 12:15

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Исследователи из финского Университета Аалто в сотрудничестве с университетами Люксембурга и Байройта (Германия) использовали возможности чат-ботов, чтобы упростить доступ к огромным объёмам информации о приложениях, требующейся их разработчикам, дизайнерам интерфейсов и конечным пользователям.



Чат-бот Hey GUI (сокращение от Graphical User Interface), представленный на ACM Designing Interactive Systems 2021 1 июля, может отвечать на вопросы, демонстрируя изображения и скриншоты приложений либо просто с помощью текстовых фраз.

«Hey GUI устраняет необходимость в навыках программирования или технических знаниях. Его может использовать кто угодно для поиска информации», — говорит постдокторант Кашьяп Тоди (Kashyap Todi) из Университета Аалто.

В своем исследовании исследователи постарались сформулировать наиболее желаемые функции такого чат-бота и то, как пользователи будут общаться с ними.

В организованном ими опросе приняли участие более 100 человек из трёх целевых групп: дизайнеров, разработчиков ПО и обычных пользователей. Были собраны и проанализированы для включения в Hey GUI 21 ключевая функция и более 1300 часто задаваемых вопросов. Это позволило реализовать поиск информации в пользовательских интерфейсах с помощью простых диалогов на основе наиболее общеупотребительных фраз.

Так, например, дизайнеры могут попросить Hey GUI найти хороший дизайн интернет-магазина. Чат-бот ответит им несколькими скриншотами существующих приложений из каталога. Разработчики ПО могут спросить, какие типичные цветовые коды используются для кнопок входа в систему, и чат-бот предоставит им на выбор несколько вариантов.

У обычных пользователей превалировали вопросы, связанные с конфиденциальностью и доступностью информации или с получением помощи по приложениям, например: «Какие приложения показывают карты?».

В настоящее время прототип чат-бота находится на стадии разработки.

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