Как повысить эффективность линейных сотрудников?

20 января 2022 г., 13:25

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Последние два года были сложными для всех, особенно для линейных сотрудников, которые непосредственно взаимодействовали с клиентами и поддерживали непрерывную работу предприятий на протяжении пандемии. Во всех сферах – от здравоохранения до гостиничного бизнеса, от производства до розничных продаж – эти люди сталкивались с рисками для здоровья, нехваткой рабочей силы, нарушениями цепочек поставок и другими проблемами.

По итогам ежегодного исследования Work Trend Index корпорация Microsoft представила отчет «Технологии помогают открыть новые возможности для сотрудников, работающих с клиентами» и анонсировала запуск новых функций в решениях Teams и Viva, которые призваны оптимизировать работу линейных сотрудников, в чьи обязанности входит общение с клиентами (от врачей и продавцов-консультантов до курьеров и специалистов контакт-центров).

Около 2 млрд. сотрудников, работающих непосредственно с клиентами, составляют около 80% глобальной рабочей силы. При этом 88% организаций нанимают специалистов на линейные позиции. Для модернизации рабочих процессов компании все чаще инвестируют в цифровые инструменты для таких сотрудников. Это помогает повысить производительность труда, улучшить корпоративную культуру и качество общения на рабочем месте. С марта 2020 г. зафиксирован пятикратный рост ежемесячного активного использования Microsoft Teams среди линейных сотрудников.

Почти каждое предприятие сегодня сталкивается с проблемой как сбалансировать личное благополучие и развитие персонала с бизнес-результатами. При этом в центре внимания находятся культура труда и инвестиции в технологии, которые помогают линейному персоналу развиваться.

Культура невозможна без общения, и это становится проблемой для линейных сотрудников, которые часто разбросаны по миру и имеют ограниченный доступ к техническим решениям. Обеспечить стабильный поток коммуникации бывает сложно, и персонал ощущает последствия этой проблемы. 63% работников говорят, что послания руководства до них не доходят, а треть считает, что их голос не слышен при обсуждении проблем на рабочем месте.

Ключевую роль в создании и укреплении культуры организаций играют менеджеры и правильно подобранные инструменты. Поэтому Microsoft обновляет приложение Viva Connections в Teams, а также объявляет о новых интеграциях Viva Connections с глобальными стратегическими партнёрами, такими как Workday и Expressive. Последние упрощают доступ к важным ресурсам и позволяют выполнять в единой среде такие задачи, как начисление заработной платы и управление персоналом, объединяя линейных работников с корпоративными командами.

Также углубляется стратегическое партнерство с Zebra Technologies, мировым лидером в области программного и аппаратного обеспечения для линейного персонала. Открыт общий доступ к приложению Walkie Talkie в Microsoft Teams с отдельной кнопкой push-to-talk для широкого спектра устройств Zebra, а также для всех мобильных устройств под управлением iOS.

Улучшается интеграция Teams с Zebra Reflexis, обеспечивая связь решений по управлению рабочими ресурсами Reflexis с приложением Shifts в Teams. Это новое решение оптимизирует планирование смен и работу с запросами отгулов в Teams, упрощая их утверждение со стороны руководителей.

Исследование показывает, что 63% линейных работников рады возможностям, которые открываются благодаря высоким технологиям. При этом технологии занимают третье место в рейтинге факторов, которые, по мнению сотрудников, помогают снизить стресс на рабочем месте. Именно поэтому Microsoft объявляет о новых решениях и обновлениях, которые устраняют проблемы и упрощают выполнение повседневных задач для линейного персонала.

Виртуальные встречи в Microsoft Teams с запланированной очередью позволяют в реальном времени обновлять информацию о периоде ожидания, пропущенных встречах и задержках, предоставляя сотрудникам ценную информацию и помогая клиентам яснее представлять порядок работы на предприятии.

Решение Microsoft Cloud для розничной торговли, общедоступное с 1 февраля, содержит комплексный и гибкий набор возможностей для розничных продаж любого типа. Оно предоставляет работникам розничной торговли идеи, ресурсы и данные, необходимые для повышения качества обслуживания клиентов. Эта опция является частью более широкого набора отраслевых облачных предложений со специально разработанными решениями для промышленного производства, здравоохранения, финансов и других сегментов.

Технологии обещают привлекательные перспективы, но для их достижения требуются как доступ к необходимым решениям, так и обучение. Треть линейных сотрудников считают, что у них нет нужных технологий для эффективного выполнения рабочих обязанностей, так что возможности развития в этой сфере очень велики. Когда нужные инструменты окажутся в правильных руках, следующим этапом станет обучение. 55% линейных сотрудников получили высокотехнологичные инструменты без какой-либо подготовки и были вынуждены самостоятельно адаптироваться и обучаться.

Приложение Viva Learning помогает сотрудникам легко находить, делиться и отслеживать последние учебные материалы Microsoft Teams, чтобы весь персонал компании мог следить за необходимыми и рекомендуемыми курсами обучения.

Последние обновления также упрощают назначение тренингов через партнёрские решения – например, SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand и Saba Cloud. Сотрудничество с поставщиками образовательных услуг, такими как EdCast и OpenSesame, позволяет использовать обширную библиотеку контента, помогая линейному персоналу повышать квалификацию и обучаться прямо в процессе работы.

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