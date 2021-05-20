Новые тарифные планы lifecell для бизнеса включают IP-телефонию и Google Workspace

20 мая 2021 г., 13:05

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Оператор связи lifecell запускает новые тарифные планы для корпоративных клиентов: «Бизнес Старт», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Стандарт+», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про». Для абонентов, которые до этого не пользовались услугами lifecell, акционная скидка на стоимость пакетов услуг составляет от 50%.

Важной особенностью тарифных планов «Бизнес Стандарт+», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про» в том, что они содержат дополнительные бизнес-услуги по IP-телефонии и пакет Business Starter услуги Google Workspace (ранее Google G Suite). Эти сервисы пользуются большой популярностью среди бизнес-абонентов оператора.

С услугой IP-телефонии клиенты могут пользоваться качественной и надежной шифрованной связью (SRTP TLS или IPSec), которую нельзя прослушать в интернет сети. Рост популярности этой услуги составил 48% в январе, 60% в феврале и 65% в марте, если сравнивать с соответствующими периодами прошлого года.

Пакет Business Starter включен предоставляет доступ к базовым сервисам Google, а также позволяет создать электронный адрес компании с использованием ее домена.

Кроме пакетного наполнения услугами мобильной связи, тарифные планы «Бизнес стандарт+», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес Про» содержат еще и минуты на международные направления в 39 стран мира. Среди них такие популярные страны как Австрия, Америка, Беларусь, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Франция и Швеция.

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