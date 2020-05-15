Новые SSD обеспечат скорость уровня NVMe для массового и бюджетного рынков

15 мая 2020 г., 16:15

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Micron Technology на этой неделе анонсировала выход в продажу двух новых флэш-накопителей (SSD) — Micron 2300 SSD и Micron 2210 QLC SSD, которые обеспечат производительность уровня NVMe для клиентских приложений и позволят освободить тонкие ноутбуки, рабочие станции и другие портативные вычислительные устройства от медленных и неэффективных устаревших архитектур.

«90 процентов клиентских платформ будут в следующем году поставляться с NVMe SSD, и рынок быстро расслаивается на массовый и низкобюджетный сегменты, — заявил вице-президент Micron Storage Business Unit по маркетингу, Роджер Пин (Roger Peene). — Наши два новых клиентских SSD, 2300 и 2210, оптимизированы для каждого из этих сегментов. 2300 предоставит выдающуюся мощность, а 2210 — превосходное соотношение цены и качества благодаря использованию ведущей в отрасли технологии QLC NAND от Micron».

Оба представленных SSD построены на базе инновационной 96-слойной памяти 3D NAND, что даёт существенную экономию энергии и позволяет вместить необходимую ёмкость в компактный форм-фактор М.2. Они также предоставляют расширенные функции безопасности клиента и возможности для защиты данных с поддержкой TCG Opal 2.0 и TCG Pyrite 2.0.

Micron 2300 SSD предназначен для приложений, интенсивно работающих с данными (видеоредактирование, САПР, графический дизайн), доступен в диапазоне номиналов от 256 ГБ до 2 ТБ, поддерживает скорость последовательных чтения до 3300 МБ/с и записи — до 2700 МБ/с.

Micron 2210 SSD имеет низкую стоимость, характерную для HDD, но расходует в 15 раз меньше энергии, обеспечивая производительность, надёжность и безопасность на уровне NVMe. В нём используется высокоплотная и недорогая архитектура QLC, хорошо зарекомендовавшая себя в накопителях Micron для датацентров.

Компания считает, что этот продукт является идеальным решением для улучшения времени загрузки и отзывчивости приложений, предъявляющих высокие требования к быстродействию накопителей данных. Его ёмкость варьируется от 512 ГБ до 2 ТБ, а максимальная производительность, благодаря кэшу с динамическим ускорением записи, оптимизированным для архитектуры QLC, составляет 2200 МБ/с (последовательное чтение) и 1800 МБ/с (последовательная запись).

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