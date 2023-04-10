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Новостворену комерційну дирекцію «Укртелеком» очолив Ігор Яремчук

10 апреля 2023 г., 17:25
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Новостворену комерційну дирекцію «Укртелеком» очолив Ігор Яремчук

Як повідомляє «Укртелеком», з метою підвищення ефективності телеком-бізнесу, створення нових можливостей для його розвитку, а також консолідації відповідальності за доходи від телеком-послуг у компанії утворено комерційну дирекцію, яка об’єднала дирекцію розвитку корпоративного сегмента, дирекцію розвитку масового сегмента і міжоператорський телеком-бізнес.

Комерційним директором призначено Ігоря Яремчука, який з 2014 року працює в команді «Укртелекому» та з 2017 р. обіймав посаду директора зі стратегії та розвитку бізнесу.  

Раніше Ігор Яремчук працював у міжнародних аудиторських компаніях у сфері корпоративних фінансів - PwC Україна та BDO Україна.

«Реорганізація бізнесу та створення комерційної дирекції дозволить, перш за все, уніфікувати та підвищити ефективність бізнес-процесів, впровадити нові цікаві продукти, а також методи організації продажів та обслуговування клієнтів. Цей інтеграційний процес дозволить більш ефективно керувати просуванням наших послуг та забезпечувати зростання доходу від телекому компанії», – зазначив Ігор Яремчук, комерційний директор АТ «Укртелеком».

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