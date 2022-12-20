Новина: Vodafone відновив роботу 73 базових станцій на звільненій Херсонщині

20 декабря 2022 г., 8:35

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Відновлення зв´язку в Херсоні та області триває. Протягом місяця фахівці Vodafone запустили в ефір вже 70 базових станцій у звільнених містах і селах Херсонщини. 53 базових станцій вже забезпечують зв´язком мешканців Херсона, ще 20 – надають доступ до мережі мешканцям інших населених пунктів області.

Інженери Vodafone зосередили зусилля на відновленні транспортної мережі та базових станцій у Херсоні – в останні тижні активно налагоджується робота усіх необхідних служб міста, а це, в свою чергу, потребує оперативної координації та стійкого і якісного зв’язку. В деяких частинах міста Vodafone – єдиний оператор, що надає послуги.

Фахівці щодня працюють над відновленням повного довоєнного покриття та рівня сервісів. Інженери Vodafone покращили зв'язок у с. Високе Бериславського району – базову станцію переведено з тимчасового рішення Starlink на власний канал передачі даних, що дозволило підвищити швидкість з´єднання та ємність мережі.

За минулий тиждень зв´язок Vodafone повернувся також у село Брускинське, Бериславського району. Загалом зв´язок поновлений вже у 50 деокупованих містах і селах Херсонської області. Фахівці продовжують працювати над відновленням об´єктів зв´язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для херсонців.

Для всіх абонентів, які знаходяться на звільнених територіх та зберегли активні SIM-карти Vodafone, нараховується: 10 ГБ мобільного інтернету; 1000 хвилин для дзвінків на всіх операторів.

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