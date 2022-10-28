Новий SSD Transcend MTE720T PCIe Gen 4x4 M.2 націлено на промислові рішення

28 октября 2022 г., 16:05

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Компанія Transcend Information анонсувала новий твердотільний накопичувач MTE720T PCIe Gen 4x4 M.2. Новинка відрізняється збільшеними показниками послідовної швидкості читання/запису – до 7200 МБ/с та 6500 МБ/с відповідно. Також вона здатна забезпечити до 3000 циклів P/E. Очікується, що це рішення буде витребувано у системах, які інтенсивно використовують дані, що застосовуються для зв'язку 5G, граничних обчислень та AIoT – скрізь, де потрібні високі показники продуктивності та надійності.



Новинка відповідає специфікаціям NVMe 1.4 й оснащена 8-канальним контролером. Вбудована пам'ять DRAM підвищує швидкість випадкових операцій шляхом скорочення часу доступу до даних і подовжує термін служби SSD шляхом зменшення часу запису на флешпам'ять NAND. У відповідь на складні умови промислового застосування Transcend використовувала антисірчані резистори, Corner Bond і друковані плати із золотими пальцями 30µ" для захисту компонентів накопичувача від зовнішніх ударів, вібрації та забруднення. MTE720T може працювати в розширеному температурному діапазоні (-20°C~75°C), щоб адаптуватися до швидких теплових змін і екстремальних температур.



Компанія Transcend впровадила в новинці такі технології та рішення з оптимізації мікропрограмного забезпечення, як код корекції помилок LDPC (ECC), динамічний тепловий дросель і Power Shield (PS), що ефективно підвищують стабільність роботи та коректність даних. Крім того, Transcend пропонує ексклюзивне програмне забезпечення для управління Control Center, яке допомагає корпоративним клієнтам віддалено керувати пристроями зберігання даних з меншими витратами та більшою ефективністю, що сприяє розвитку AIoT завдяки інтеграції апаратного та програмного забезпечення.



На вбудовані твердотільні накопичувачі Transcend надається трирічна обмежена гарантія.

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