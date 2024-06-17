Новий смартфон Oppo F27 Pro+ на базі Dimensity 7050 забезпечує захист за IP69

17 июня 2024 г., 11:35

Офіційно представлений смартфон Oppo F27 Pro+ з рейтингом IP69 забезпечує надійність військового рівня за стандартом MIL-STD-810H та оснащений захисним склом Gorilla Glass Victus 2 для свого 6,7-дюймового вигнутого AMOLED-дисплея.



Панель має роздільну здатність FHD+, частоту оновлення 120 Гц, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців та фронтальну камеру на 8 Мп. На задній панелі знаходиться камера на 64 Мп з діафрагмою f/1,7 та портретна камера на 2 Мп. Новинка Oppo поставляється з функціональністю гумки з технологією AI і пакетом Image Matting, який дозволяє перетворювати знімки на наклейки та смайли.



F27 Pro+ оснащений чипсетом Dimensity 7050 від MediaTek, а також 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ енергонезалежної пам'яті. Смартфон працює під керуванням ColorOS 14 на базі Android 14, а його акумулятор місткістю 5000 мАг підтримує прискорену зарядку SuperVOOC потужністю 67 Вт.



Oppo F27 Pro+ випускається у кольорах Dusk Pink та Midnight Navy. А ціна смартфона стартує з $335 за комплектацію 8/128 ГБ і доходить до $360 за версію 8/256 ГБ.

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