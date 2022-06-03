Новий рекорд швидкості передачі даних – 1,02 Пбіт/с

3 июня 2022 г., 11:15

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Новий рекорд передачі даних – 1,02 Пбіт/с – було встановлено дослідниками з Японського національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій (NICT) з використанням кількох нових технологій. Насамперед використане ними оптичне волокно містить чотири жили — скляні трубки, що передають сигнали — замість звичайної. Смуга пропускання збільшена до рекордних 20 ТГц завдяки технології мультиплексування з поділом по довжині хвилі (WDM).



Ця смуга частот складається з 801 каналу довжини хвилі, розподілених по трьох діапазонах - зазвичай використовуваних діапазонах C і L, а також експериментального діапазону S. За допомогою деяких інших нових технологій оптичного посилення та модуляції сигналу команда досягла рекордної швидкості 1,02 Пбіт/с, передаючи дані по оптоволоконних кабелях довжиною 51,7 км.



Варто зазначити, що команда вчених NICT у грудні 2020 року також повідомила про досягнутий тоді рекорд 1,01 Пб/с при використанні оптоволоконного кабелю з одним сердечником з даними, які були закодовані у 15 режимах. Однак для їх розшифровки була потрібна складна обробка сигналів, що означало б розробку та розгортання спеціальних інтегральних схем, якби цю технологію планували розгорнути практично.



Новий прорив не тільки швидше, але й передає дані лише в одному режимі на ядро, що означає, що вони можуть бути прочитані за допомогою технологій, що сьогодні широко використовуються. Примітно, що чотирижильний оптоволоконний кабель має такий самий діаметр 0,125 мм, що й стандартний кабель, а отже він має бути сумісним з інфраструктурою та виробничими процесами, що існують.



Це дослідження було представлено на Міжнародній конференції з лазерної та електрооптики у травні 2022 року.

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