Новий погляд на «всеоптичний» транзистор

20 декабря 2023 г., 16:25

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Дослідники з Університету Осаки та їхні партнери досягли прориву в галузі розсіювання Мі, що може підвищити продуктивність і мінімізувати витрати на зв'язок і обчислення. Коли ви дивитеся на небо і бачите хмари химерних форм або намагаєтеся пробитися крізь щільний туман, ви бачите результати "розсіювання Мі", яке відбувається під час взаємодії світла з частинками певного розміру. Зростає кількість досліджень, спрямованих на маніпулювання цим явищем і створення безлічі цікавих технологій.



У дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі Nature Communications, група дослідників із кількох інститутів, включно з Університетом Осаки, подолала фундаментальні обмеження, які, як вважали, не дають змоги підвищити ефективність розсіювання Мі.



Дослідники в галузі метафотоніки використовують такі явища, як розсіювання Мі, для створення пристроїв, які неможливі при використанні звичайних наноматеріалів, наприклад, малопотужних технологій спостереження. Однак протягом багатьох років дослідники вважали, що розсіюванням Мі можна керувати лише шляхом зміни довжини хвилі світла або розміру наноструктури, з якою він взаємодіє. Подолати це обмеження, розширивши нещодавні дослідження, в яких основна увага приділялася вирівнюванню між лазером і наноструктурами, і було метою цієї роботи.



"У нашому підході ми зміщуємо лазер, що падає", - пояснює Ю-Лунг Танг, провідний автор дослідження. "Іншими словами, ми зміщуємо позицію освітлення в нанометровому масштабі від центру цільової наноструктури".



Таким чином, дослідники виявили, що розсіювання, яке демонструють кремнієві наноструктури, залежить від ступеня зміщення щільно сфокусованого лазера щодо центру наноструктури. Невідповідність всього в 100 нанометрів може викликати максимальне резонансне розсіювання Мі, яке раніше не спостерігалося, оскільки у звичайній мікроскопії використовується освітлення плоско хвильовим світлом. Ці результати можуть підвищити ефективність оптичних технологій. Наприклад, робота команди може допомогти дослідникам розробити повністю оптичні транзистори, тобто транзистори, що використовують світло замість електрики та перевершують за продуктивністю свої звичайні електронні аналоги.



"Ми дуже раді, тому що розширили основи столітньої теорії розсіювання світла Мі", - каже Джунічі Такахара, старший автор роботи. "Додатки можуть бути найрізноманітнішими, і наразі вони вже розробляються в нашій лабораторії".



Ця робота - важливий крок вперед у нашому розумінні взаємодії світла і матерії. Ба більше, ці результати не обмежуються кремнієм, а лазер, що падає, не обов'язково повинен мати видиму довжину хвилі, що стимулює захопливі досягнення в метафотоніці та робить фантастичні технології, як-от маскувальні пристрої, ще на один крок ближчими до реальності.

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