Новий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10-го покоління обійдеться від 92299 грн

4 ноября 2022 г., 15:15

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За заявою Lenovo, новий ноутбук ThinkPad X1 Carbon 10-го покоління надійшов у продаж в Україні за ціною від 92 299 грн.



Новинка забезпечена всім необхідним для продуктивної роботи в будь-якому місці, а процесор Intel Core i7 vPro 12-го покоління (у максимальній комплектації), який працює на базі Windows 11 Pro, оснащений сучасною архітектурою, що розумно розподіляє навантаження на потрібний потік у правильний час і дозволяє покращити ефективність роботи пристрою. Через невелику вагу, яка становить всього 1,12 кг, лептоп зручно брати на зустрічі, в офіс, у відрядження та подорожі.



Для Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10-го покоління заявлено до 19 годин роботи в автономному режимі, а завдяки технології Rapid Charge можна поповнити запас батареї з 0% до 80% за 60 хвилин.



Конструктори компанії удосконалили якість відеодзвінків на цьому ноутбуку завдяки панелі Communications Bar, яка оснащена камерою з роздільною здатністю Full HD, опційною інфрачервоною камерою (ІЧ) та технологією Computer Vision. Для покращення звуку інженери Lenovo оснастили панель Computer Vision чотирма 360-градусними мікрофонами із вбудованим шумопридушенням на основі штучного інтелекту та технологією Dolby Voice.

Для якісної та деталізованої графіки ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 в максимальній комплектації оснащений сенсорним 4K-дисплеєм з роздільною здатністю WQUXGA (3840х2400). Усі 14-дюймові панелі мають співвідношення сторін 16:10 з тонкими рамками. Дисплей новинки має низьке енергоспоживання та сертифікат Eyesafe про знижене випромінення синього світла.



Дотримання стандартів Міністерства оборони США MIL-STD 810H при тестуванні ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 — гарантія витривалості та довговічності. Інженери компанії Lenovo тестують його на відповідність 12 стандартам якості й проводять понад 200 перевірок, щоб переконатись у його безперервній роботі за будь-яких умов.



Про перегрів пристрою можна не турбуватись, бо ноутбук оснащений двома вентиляторами й вентиляційною системою на задній панелі, що забезпечує охолодження навіть при дуже інтенсивній роботі.



Безпеку ноутбука забезпечують додаткові біометричні засоби — кнопка живлення з вбудованим зчитувачем відбитків пальців та програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, яке працює з ІЧ-камерою. Функція виявлення присутності, яка працює на основі Computer Vision, може автоматично заблокувати пристрій при віддаленні власника.



Технологія безпеки інформації PrivacyGuard забезпечить конфіденційність, тому що ніхто не бачитиме те, що відбувається на екрані. Знайти місцеперебування свого лептопа тепер дуже легко завдяки функції Tile, яку можна з'єднати зі смартфоном. Для цього треба тільки завантажити послугу Tile на свій телефон, налаштувати та активувати сервіс — і ThinkPad X1 Carbon Gen 10 в безпеці.

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