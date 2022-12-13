Новий компактний дрон DJI Mini 3 важить менше ніж 250 грамів

13 декабря 2022 г., 13:17

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Компанія DJI представила новий компактний дрон DJI Mini 3, маса якого не перевищує 250 грамів. Використовуваний в його камері 1/1,3-дюймовий сенсор дає змогу знімати відео 4K HDR і фотографії 12 Мп з функцією True Vertical Shooting для контенту в соціальних мережах.



"DJI Mini 3 - це довгоочікуване доповнення до нашої лінійки компактних дронів, що зростає", - сказав Фердинанд Вольф, креативний директор DJI. "Він йде по стопах свого побратима, Mini 3 Pro, і пропонує багато з тих же високопродуктивних функцій як гідний альтернативний варіант. Ми створили Mini 3, щоб запросити ще більше нових користувачів вперше злетіти, і нам не терпиться побачити моменти, які вони створять за його допомогою".



Завдяки компактному дизайну DJI Mini 3 легко взяти з собою в сумку або кишеню. Він також відповідає правилам використання дронів у багатьох країнах світу, де користувачам дронів вагою менше ніж 250 грамів дозволяється здійснювати вильоти, не вимагаючи реєстрації або іспиту.



Використовувані в камері новинки 1/1,3-дюймовий CMOS-датчик і діафрагма f/1,7 забезпечують більшу роздільну здатність зображення, більшу глибину різкості та менший рівень шуму навіть за умови слабкого освітлення та високої контрастності, створюючи чистіші знімки. Піксельна технологія "4 в 1" дає змогу створювати світлини розміром від 48 Мп до 12 Мп з окремими пікселями розміром 2,4 мкм для поліпшення роботи в умовах низької освітленості. Зазначається, що подвійне власне ISO і технологія HDR на рівні чипа допомагають створювати неймовірно чіткі зображення за короткий час, забезпечуючи чудові результати навіть на знімках з високим динамічним діапазоном, наприклад, під час знімання великих тіней. Ця висока якість зображення дає результати, що вражають, завдяки функції True Vertical Shooting, яка дає змогу повертати камеру на 90 градусів для створення контенту, придатного для соціальних мереж.



DJI Mini 3 поставляється зі стандартним акумулятором Intelligent Flight Battery, що забезпечує максимальний час польоту до 38 хвилин. Цей час польоту можна продовжити до 51 хвилини за допомогою батареї Intelligent Flight Battery Plus. Цифрова передача відео DJI O2 забезпечує пряму трансляцію 720p/30fps на відстані до 10 км, використовуючи технологію захисту від перешкод для забезпечення надійного з'єднання протягом усього польоту. Завдяки стійкості до вітру до 10,7 м/с, Mini 3 може стійко парити та зберігати стабільне зображення в різних погодних умовах.



DJI Mini 3 підтримує інтелектуальні функції, які допоможуть користувачеві одразу ж приступити до роботи. Так функція автоматичного зльоту допоможе почати політ. Функція повернення до дому (RTH) містить Smart RTH, Low Battery RTH та Failsafe RTH, інструктуючи апарат автоматично повернутися у вихідну точку в таких ситуаціях, як втрата сигналу або низький заряд батареї. Mini 3 також поєднує GNSS із системою низхідного огляду та системою інфрачервоного зондування для стабільного і точного зависання в польоті.



Вартість дрона DJI Mini 3 в комплектації без пульта дистанційного керування або зарядного пристрою становить $469.

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