Китайська Hygon випустила серверний процесор, оснащений 64 ядрами Zen

20 августа 2024 г., 17:35

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Як повідомляє Tom's Hardware, посилаючись на інформацією інсайдера YuuKi_AnS, опубліковану в соціальній мережі X, процесор Sugon 4-го покоління від китайської Hygon використовує новітнє упакування AMD SP5.



Як видно на фото, чип C86-7490 злегка подряпаний, мабуть, тому що пропонується на китайському онлайновому аукціоні. Імовірно, в ньому використовується кремнієва матриця, виготовлена в США компанією GlobalFoundries. У цьому пристрої підтримуються специфічні для Китаю алгоритми шифрування SM3 та SM4, які відключені в чипах під брендом AMD.



І хоча Hygon C86-7490 від Sugon постачається в найостаннішому пакуванні AMD SP5, це не обов'язково означає, що в них використовуються новіші чипсети, засновані на мікроархітектурі Zen 4 або Zen 5. Наразі в Китаї пропонуються дво- і чотирисокетні сервери на базі Hygon C86-4G із 48 слотами пам'яті DDR5, що у випадку з чотирисокетною платформою означає 12 слотів пам'яті на процесор, і, за збігом обставин, процесори AMD EPYC в упакуванні SP5 мають 12 каналів пам'яті.



Технічно це може означати тільки те, що компанія Sugon знайшла спосіб прикріпити чипсети Zen першого покоління до новітніх модулів введення/виводу (IOD) AMD з контролером пам'яті DDR5.



Тоді як американські санкції перешкоджають продажам передових процесорів до Китаю, немає жодних обмежень, що перешкоджають постачанню високотехнологічних IOD і платформ. Тим часом перероблення архітектури SP5 для оригінальних чипсетів AMD, ймовірно, вимагає значних інженерних зусиль. Крім того, сполучення оригінальних чипсетів Zen, виготовлених за техпроцесом 14 нм, з IOD на базі N6 (6 нм) для останніх процесорів AMD на базі Zen 4 є проблематичним через сильно відмінні напруги.



Що стосується політичних обмежень уряду США, то існують конкретні обмеження продуктивності, які визначаються, по суті, продуктивністю. AMD може конфігурувати свої чипсети так, щоб вони відповідали американським експортним вимогам із погляду продуктивності, і тоді складання реальних процесорів у Китаї навряд чи стане проблемою для Sugon.



Хоча не можна бути впевненим у тому, що саме знаходиться під радіатором процесорів Hygon 4G від Sugon, можна сказати, що в цих процесорах використовуються одні з найбільш передових технологій AMD. Які саме, покаже час і нові витоки.

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