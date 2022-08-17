Новий інтерактивний дисплей Huawei IdeaHub S2 базується на HarmonyOS

17 августа 2022 г., 11:55

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Компанія Huawei представила на конференції Intelligent Collaboration 2022 новий продукт — свою першу інтерактивну панель Huawei IdeaHub S2 на базі HarmonyOS. Інтерактивна панель оснащена низкою інновацій: відеоконференцзв'язком у форматі Full HD, технологією організації нарад Bring Your Own Meeting (BYOM), Wi-Fi 6 для прямої проєкції, режимом Multi-Window та функцією App Multiplier.



Сунь Цюань (Sun Quan), президент підрозділу Huawei Intelligent Collaboration Domain, заявив: «Ми сподіваємося, що ефективний та інтелектуальний стиль роботи стане доступним для всіх, а не лише для співробітників Huawei. Це наша місія, і саме тому ми випускаємо інтерактивну панель IdeaHub S2 нового покоління, яка є першим у галузі рішенням на базі HarmonyOS. Ми з нетерпінням очікуємо на плідну співпрацю з партнерами і клієнтами для створення ще більшої цінності та цифровізації робочих місць, щоб кожен міг відчути переваги інтелектуалізації робочого процесу».



Панель забезпечує комплексні можливості для збирання, кодування, передачі, декодування та зображення відео, а також відтворює реалістичні зображення у роздільній здатності Full HD. Крім того, IdeaHub S2 підтримує роботу програм для хмарних конференцій, а саме Huawei Cloud Meeting та Huawei Cloud WeLink, завдяки чому не потрібно використовувати додаткові інформаційно-технологічні операції. Це дозволяє підвищити економічну ефективність роботи та поліпшити користувацький досвід.



Huawei IdeaHub S2 підтримує технологію BYOM, яка дозволяє безперешкодно переносити трансляцію нарад із мобільних телефонів чи ПК на панель.



Також Huawei IdeaHub S2 має сертифікат CC EAL5+, який свідчить про найвищий рівень безпеки комерційних систем. IdeaHub S2 забезпечує повний захист «хмари, каналу, пристрою та чипа», включаючи дозволи API, захист конфіденційної інформації та доступу до запису.



Huawei IdeaHub S2 підтримує нову технологію Wi-Fi Direct для одноетапного проєктування, для чого необхідно просто увімкнути Wi-Fi на пристрої. Також інтелектуальна панель забезпечує найнижчу в галузі затримку 16 мс, що покращує можливості написання тексту.



Huawei IdeaHub S2 підтримує режим Multi-Window для зручності виконання кількох завдань одночасно, наприклад, перегляду інформації та написання тексту на дошці. Це значно підвищує ефективність роботи. Понад 1000 програм сумісні з функцією App Multiplier, яка забезпечує простоту навігації та дублює програми у двох вікнах. Це дозволяє збільшити робочий простір виконання завдань. IdeaHub S2 підтримує можливості проведення нарад, інтерактивної дошки, проєктування, інтерфейсу користувача (UI), управління та кастомізації для швидкої інтеграції із додатками партнерів.



Нова серія Huawei IdeaHub series забезпечує комплексні рішення для офісів, навчання та осель, надаючи преміальний та інтелектуальний досвід використання у будь-якій галузі чи середовищі. Так, окрім панелі IdeaHub S2 нового покоління для цифрової трансформації офісів, у лінійці представлені IdeaHub B2 — нова панель для нарад; та IdeaHub Board 2 — панель для освітніх цілей.

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