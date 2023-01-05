Новий бездротовий маршрутизатор ROG Rapture GT-BE98 підтримує стандарт Wi-Fi 7

5 января 2023 г., 11:45

0

Tweet

За заявою ASUS, ROG Rapture GT-BE98 — це перший у світі ігровий маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7, що працює в чотирьох частотних діапазонах. Використовуючи весь потенціал Wi-Fi 7, включно з підтримкою каналів 320 МГц у діапазоні 6 ГГц, він дозволяє передавати дані на 160% швидше, ніж пристрої попереднього покоління. Крім того, завдяки способу модуляції 4K-QAM, що дозволяє упаковувати більше даних у кожен елемент передачі, пікова швидкість зросла на 20%, досягши 25000 Мбіт/с. Крім того, дві додаткові функції — Multi-Link Operation та Multi-RU Puncturing — допомагають GT-BE98 утворювати більш ефективні та стабільні бездротові з’єднання.



Multi-Link Operation передає дані паралельно у різних діапазонах та каналах, щоб збільшити пропускну здатність пристрою, зменшити затримку та підвищити надійність. Multi-RU Puncturing розділяє смугу пропускання широкого каналу на менші частини, щоб прибрати завади для смуги пропускання, що залишається.



Для задач, які інтенсивно використовують мережевий зв’язок, є також один порт WAN/LAN 10 Гбіт/с та два порти LAN 10 Гбіт/с, що забезпечують до 10 разів більшу швидкість. Крім того, функція ASUS RangeBoost Plus покращує дальність дії сигналу та загальне покриття мережі для геймерів, які живуть у великих домах. А фірмова функція трирівневого прискорення забезпечить високу якість зв’язку в іграх.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт