Нові високорівневі смартфони Huawei Pura 70 базуються на чипах Kirin 9010, вироблених по 7 нм

19 апреля 2024 г., 9:35

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у Китаї стартував продаж смартфонів Huawei Pura 70. Новинка викликала неабиякий інтерес, оскільки в ній використовується процесор Kirin 9010 власної розробки, виготовлений на потужностях Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) за техпроцесом з допуском 7 нм. Він став розвитком платформи Kirin 9000S, яка використана у випущеному минулого року флагманському смартфоні Huawei Mate 60 Pro.



У серію Pura 70 увійшли моделі Pura 70, 70 Plus, 70 Pro і 70 Ultra зі стартовою ціною 760 дол.



В оснащенні цих смартфонів дисплеї з діагоналлю від 6,6 до 6,8 дюйма з роздільною здатністю від 1256×2760 до 1260×2844. Пікова яскравість панелі становить 2 500 ніт, вона оснащена 13-мегапіксельною фронтальною камерою та сканером відбитків пальців UD.

Блок основної камери включає три модулі: ширококутний 50 Мп, f/1.6-4.0 з 1-дюймовим сенсором, телефото 50 Мп з оптичним зумом 3,5x і ультраширококутний 40 Мп.

Смартфони серії працюють на HarmonyOS 4.2.

Старша модель Pura 70 Ultra має ті самі основні характеристики, що й Pura 70 Pro+, але в неї потужніша камера з 1-дюймовим основним сенсором з висувним об'єктивом і змінною діафрагмою. Поворотний телескопічний об'єктив має складну моторизовану структуру, яку Huawei протестувала на 300 000 циклів.



Основна камера також отримала об'єктив зі змінною діафрагмою f/1.6 - 4.0 та фокусною відстанню 22,5 мм. Huawei представила новий движок XD Motion, який допомагає обробляти об'єкти, що швидко рухаються.



Другий модуль на задній панелі - це 50-Мп телеоб'єктив з діафрагмою 90 мм f/2.1 з OIS і 3,5-кратним оптичним зумом. Телеоб'єктив також виконує функцію макрозйомки, дозволяючи наближатися до об'єкта зйомки на відстань до 5 см завдяки 35-кратному режиму супермакрозйомки. Надширококутна камера має датчик на 40 МП та еквівалентну фокусну відстань 13 мм.

Крім того, Pura 70 Ultra має подвійний супутниковий зв'язок з підтримкою Beidou і Tiantong для передачі повідомлень, зображень і дзвінків. Пристрій захищений за стандартом IP68 і оснащений акумулятором ємністю 5 200 мАг з підтримкою дротової зарядки 100 Вт, бездротової - 80 Вт і зворотної зарядки 20 Вт.





Pura 70 Ultra в Китаї буде пропонуватися по ціні від 9 999 юанів (1380 дол.) за версію 16/512 ГБ і 10 999 юанів (1520 дол.) за версію 16 ГБ/1 ТБ. Наразі пристрій доступний для попереднього замовлення і, як очікується, надійде у відкритий продаж у Китаї наприкінці цього місяця. Наразі Huawei не розкриває жодних планів щодо глобальних продажів нових смартфонів розгортання.Як пише Reuters, на думку аналітиків Counterpoint, нові смартфони серії Pura 70 мають стати каталізатором зростання для цього напрямку бізнесу компанії Huawei. І якщо за минулий рік обсяг продажів її смартфонів оцінюється в 33 млн, то прогноз на нинішній - 60 млн.

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