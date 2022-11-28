Нові промислові SSD Transcend TCG Opal підтримують апаратне 256-бітове шифрування AES

28 ноября 2022 г., 13:25

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Компанія Transcend Information представила твердотільні накопичувачі (SSD) промислового класу із шифруванням TCG Opal. Ці рішення покликані підвищити безпеку в епоху великих даних, коли інформація збирається, обробляється та передається у величезних масштабах. Відповідаючи стандартам TCG Opal 2.0 та специфікації IEEE 1667, твердотільні накопичувачі Transcend TCG Opal підтримують технологію Microsoft eDrive, забезпечуючи безпеку для високотехнологічних додатків, що застосовуються в системах оборони, фінансових структурах, цифрових розвагах та охороні здоров'я.



SSD-накопичувачі Transcend, сумісні з Opal, підтримують апаратне 256-бітове шифрування AES, вони забезпечують захист на кожному з етапів життєвого циклу інформації. Оскільки ці пристрої працюють з само шифруванням (SED), твердотільні накопичувачі TCG Opal не впливають на продуктивність хоста, тому що процеси шифрування та дешифрування проводяться на самих дисках, а не на хост-системі, що збільшує швидкість та знижує ризики втрати даних.



У світі високопродуктивних обчислень для організацій та підприємств вирішальне значення має безпека даних. Нові SSD-накопичувачі, сумісні з Opal, забезпечують найвищий рівень безпеки, вони підходять для потреб користувачів із найрізноманітнішими запитами. Ці накопичувачі також мають перед завантажувальну аутентифікацію, що запобігає несанкціонованому доступу. Transcend також надає утиліту TCG Opal Toolbox, яка дає змогу управляти паролями та дозволами для окремих секторів, що дає можливість підвищити ефективність управління при роботі з великими об’ємами даних.



На твердотільні накопичувачі промислового класу Transcend TCG Opal надається обмежена трирічна гарантія.

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